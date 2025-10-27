Madryn rechazó la incorporación del voto joven

El No ganó ampliamente. Los jóvenes continuarán sin elegir a las categorías municipales.

Este domingo los más de 80 mil ciudadanos habilitados para votar en las 36 escuelas de Puerto Madryn dijeron ampliamente no a la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar en las categorías municipales.

Los datos indican que en el Referéndum Municipal el 62,68 por ciento, equivalente a 32.748 votos, se inclinaron por el no. En tanto que por el sí lo hicieron 19.500 personas que representaron el 37,32 por ciento de los sufragios emitidos.

Cabe recordar que el domingo la ciudad del Golfo Nuevo puso a consideración del electorado el Referéndum Municipal que rechazó la enmienda a la Carta Orgánica Municipal para habilitar el voto optativo de jóvenes de 16 y 17 años en las categorías municipales.

La máxima norma municipal no los autoriza a diferencia del resto de las normativas nacional y provincial. El referéndum propuesto apuntaba a que la ciudad portuaria pudiera dar un paso más para incorporar a los adolescentes en las elecciones municipales y vecinales.

La idea era permitir alinear a Puerto Madryn con la normativa nacional y provincial, así como ampliar derechos e igualdad de participación y reconocer la voz de los jóvenes en la ciudad del Golfo.