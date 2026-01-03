Maduro y su esposa fueron llevados a Nueva York

En un operativo de altísimo impacto global y con efectos imprevisibles para toda la región, Donald Trump anunció este sábado que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela, luego de las operaciones militares “a gran escala” que la Casa Blanca lanzó durante la madrugada contra varios objetivos militares en diferentes ciudades venezolanas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa [Cilia Flores], fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente”, escribió Trump en su red Truth Social.

El anuncio, que generó inmediatas repercusiones en todo el mundo, fue una sorprendente culminación de una intensa campaña de presión de varios meses para forzar a Maduro a dejar el poder, que incluyó un amplio despliegue militar norteamericano en el Caribe y decenas de ataques a presuntas narcolanchas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York con cargos de “conspiración narcoterrorista y para importar cocaína”, entre otros. “Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, advirtió Bondi, quien no especificó de qué se acusa a la primera dama venezolana, Cilia Flores.

En una entrevista con el diario The New York Times pocos minutos después del impactante anuncio, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. “Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes, y gente excelente. Fue una operación brillante”, recalcó el invasor.

“El equipo hizo un trabajo increíble. Ensayaron y practicaron como nadie lo había hecho nunca. Y me dijeron, me lo dijeron militares de verdad, que no hay ningún otro país en la Tierra capaz de realizar una maniobra así“, afirmó luego Trump en diálogo con Fox News, en su altisonante tono. Destacó que ningún soldado estadounidense murió en el ataque.