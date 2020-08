Mañana buscarán sintomáticos en las gamelas de Kilómetro 3

En el complejo habitacional viven 96 personas y 6 personas dieron positivo de coronavirus por lo que fueron trasladados a un hospital anexo. El caso índice no tiene nexo epidemiológico.

El domingo se clausuraron las gamelas de Kilómetro 3, ubicadas en proximidades del Estadio Municipal, debido a que se encontraron tres casos de coronavirus. En el lugar se comparten cocinas y baños y se preveía que los contagios aumentaran ya que allí viven 96 personas agrupadas en 36 grupos familiares. Es por eso que a la actualidad hay seis casos positivos por lo que fueron trasladados a un hospital anexo.

El caso índice no tiene no tiene nexo epidemiológico y los otros cinco, según las autoridades sanitarias, son contacto estrecho del primer caso en las gamelas. “Igualmente hay que definir qué tipo de contacto tienen, en dos casos comparten el baño y el resto todavía no nos han identificado que tengan contacto pero sabemos que son espacios comunes y el contagio estaría dado por habitar en el mismo lugar”, explicó la titular del Area Programática Sur, Miryám Monasterolo.

Es por eso que las autoridades sanitarias decidieron que mañana buscarán síntomas entre las personas que están aisladas para hisoparlas e instalar un consultorio móvil para evaluar la situación clínica de cada una de las personas que viven allí y proveer medicamentos aquellos que tienen enfermedades crónicas. Además se testeará algún tipo de patología.