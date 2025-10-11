Marcelo Ciarocchi logró su segunda pole en el TC2000

Con Toyota Corolla, dominó este sábado la clasificación general en el autódromo El Zonda de la provincia de San Juan.

En una tarde de sábado con sol, alta temperatura y viento zonda, el TC2000 disputó la clasificación de la 9ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, donde Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA 2 alcanzó su pole Nº2 en la categoría.

En el último intento de la “qualy”, “Súper Chelo” voló en la quebrada rugiente y se quedó con el “1” con un tiempo de 1m11s283/1000 a una velocidad promedio de 163,627 km/h. Segundo finalizó el tetracampeón argentino de TC2000 Leonel Pernía con la Honda ZR-V #1 del Honda YPF Racing a 82/1000 mientras que tercero quedó Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing a 84/1000. El piloto de Capital Federal cerró una clasificación apretada en la que los tres primeros con tres marcas distintas: Toyota, Honda y Chevrolet, quedaron encerrados en menos de una décima de diferencia.

Cuarto terminó Gabriel Ponce de León con la Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport y quinto el líder del torneo Matías Rossi con la Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. Facundo Aldrighetti finalizó sexto con la Chevrolet Tracker #83 del YPF Elaion Auro Procing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la 9º final del año.

Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 - Proracing), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Lautaro Campione (Toyota Corolla Cross #317 – Corsi Sport 2) y Tiago Pernía (Honda ZR-V #85 – Honda YPF Racing) cerraron los diez mejores de la clasificación.

El TC2000 volverá a pista este domingo a las 9:30 con los tanques llenos para luego continuar a las 12.35 con la final a 35 minutos más 1 vuelta con transmisión en vivo y en directo por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.