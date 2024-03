Marcos Hernández buscará ganar otra vez el Iron-Paz

Tuvo poca competencia en 2023 por motivos económicos y personales, pero nunca dejó de estar atento a sus entrenamientos. El atleta Marcos Hernández este 2024 está enfocado en volver a los primeros planos y, con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes tiene grandes objetivos por delante.

Este fin de semana tendrá los 18K Zona Cero para volver a sentir la adrenalina de la línea de largada, mientras que el 29 de marzo viajará a La Paz para la competencia Ironman en esa localidad de Entre Ríos que será el 7 de abril, con 6K de natación, 180K de ciclismo y 42K de pedestrismo, en la categoría de 40 a 44 años.

“El año pasado estuve compitiendo poco, más que nada por cuestiones económicas. También tuve una pérdida familiar, así que fue un año bastante difícil, pero con los entrenamientos estuvimos bien, no compitiendo en sí. Esta temporada decidí enfocarme en el Iron-Paz, que como es distancia Ironman conlleva muchas horas de preparación. Ese es mi objetivo, ya he ido en tres ocasiones y he ganado en dos. Ahora apunto a traer la victoria nuevamente”, sostuvo el atleta Marcos Hernández.

“Debuté allí en 2020 y salí tercero, gané el 2021, en 2022 no fui porque decidimos ir al Ironman de Brasil en mayo, y el año pasado también gané”, explicó.

Hoy Hernández está entrenando por su cuenta, con conocimiento del deporte y su cuerpo, pero sumará un entrenador en el corto plazo, pensando también en objetivos a largo plazo.

“El objetivo es clasificar al Ironman de Hawái pensando en el 2025, y el clasificatorio será en Brasil en mayo del año que viene. Con Hernán Martínez estuvimos hablando de eso, y proyectando para 2025. Brasil es lo más cercano para ir a buscar la clasificación, especialmente por el tema de costos e inscripción. Eso hablamos con Hernán, para tratar de dar prioridad a una carrera importante, me dijo que vamos a tener el apoyo así que vamos a buscar esa proyección”, expresó Hernández.

“Agradezco a mi familia que siempre está, a Hernán Martínez y todo su equipo que siempre me brindó la mejor, siempre con el apoyo incondicional. A la masajista Virginia Martínez que también me ha ayudado mucho, Marcelo Finlez y Distribuidora Laly, que siempre está con su familia apoyando. A toda la gente que me conoce, todos ellos son el apoyo incondicional que guardo y que llevo en cada carrera”, sentenció.