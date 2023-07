María Valenzuela y Darthés: "Por más que lo hayan absuelto, es culpable"

Hace dos meses, Juan Darthés fue absuelto por falta de pruebas por la Justicia brasilera en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín, a raíz de un hecho que supuestamente habría ocurrido el 17 de mayo de 2009, cuando la actriz participaba de la tira Patito Feo y había ido de gira junto a él a Nicaragua. En ese momento la joven tenía 16 años y el actor, 45. La causa se presentó en el país de origen a fines del 2018 y en la Argentina, pero terminó siendo investigada de oficio en 2021 los tribunales de San Pablo, adonde se radicó el acusado luego de la denuncia.

Tras el fallo favorable, en tanto, Darthés decidió romper el silencio con un video dirigido a sus seguidores. “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor en un intento de volver a la vida pública.

Lo cierto es que, consultada sobre esta situación por las cámaras de Socios del Espectáculo, por ElTrece, María Valenzuela dejó en claro que no creía que el actor pudiera volver a trabajar en la Argentina. “Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”, sentenció la actriz.

Y recordó las acusaciones de Calu Rivero, quien le había confiado a ella durante las grabaciones de la tira Dulce amor que no la estaba pasando bien con Darthés. “Salí a apoyarla porque yo sabía toda la verdad. Me llamaron, intimaron y me dijeron cómo la defendía a ella y no a Darthés. Pero defendía la verdad. Creía en ella, creo en ella. Vino a mi camarín, me contó lo que pasó. Estaba en el control, veía algunas escenas y, después de saber lo que estaba pasando, ya veía las escenas con otra mirada y me di cuenta que sí, que era verdad”, dijo en diálogo con Santiago Riva Roy.

Para terminar, Valenzuela dejó en claro que más allá del fallo judicial no creía que el actor pudiera revertir la cancelación del público. Y, en ese sentido, le advirtió: “Le recomiendo que no venga a la Argentina porque no creo que la vaya a pasar bien”.