Marino Hinestroza dejó plantado a Boca y jugará en Vasco Da Gama

El delantero colombiano y Atlético Nacional aceptaron la oferta del club brasileño y el “Xeneize” se quedó sin el refuerzo por el que negoció más de un mes.

Luego de un mes de negociaciones con Boca Juniors, Marino Hinestroza le dio la espalda a Juan Román Riquelme y está próximo a ser confirmado como nuevo jugador del Vasco da Gama de Brasio.

Más allá de la decisión de Atlético Nacional, dueño de su ficha, el extremo fue quien terminó de inclinar la balanza.

El club carioca, que este año jugará la Copa Sudamericana, ofertó 6 millones de dólares por el 80% del pase del delantero y un contrato de cuatro años para el delantero.

Según confirmaron los medios colombianos, Atlético Nacional aceptó las condiciones de Vasco y en las próximas horas el jugador viajará a Río de Janeiro para cerrar la transferencia.

Boca y el club de Medellín habían iniciado las negociaciones a mediados de diciembre, pero nunca llegaron a un acuerdo definitivo. El último ofrecimiento del Xeneize había sido de 5 millones de dólares por el mismo porcentaje más una plusvalía por el 20% restante.

De esta manera, el equipo de Claudio Ubeda se queda sin el refuerzo por el que esperó más de un mes y sigue sin sumar caras nuevas de cara a la competencia que arrancará el próximo domingo con la primera fecha del torneo Apertura ante Riestra en La Bombonera.

Por otra parte, San Lorenzo rechazó la oferta de Boca por 60% de Alexis Cuello, el porcentaje de la ficha que le pertenece, por 2,5 millones de dólares.

El club de Boedo pretende más en lo económico, pero el diálogo continuará en las próximas horas.