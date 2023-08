Mario Kempes a Lionel Messi: "Quizá me pasé"

La historia de La Scaloneta en la Copa del Mundo que organizó Qatar en 2022 marcó una hazaña en la historia del deporte argentino. Sin embargo, el comienzo por el certamen de Medio Oriente no fue el esperado. La sorpresiva derrota contra Arabia Saudita en el debut amenazó con una prematura eliminación del conjunto albiceleste.

“Que la gente confíe que este equipo no los va a abandonar”, había sido la frase de Lionel Messi que volvió a encender la esperanza de los hinchas, aunque para Mario Alberto Kempes el panorama era complejo. El ex goleador del Mundial de 1978 había analizado la producción del combinado liderado por Scaloni con un editorial despiadado. Según la mirada del Matador, en el elenco nacional “había muchos futbolistas cancheros, que sobraron el partido” contra los asiáticos.

Luego llegó la recuperación ante México y Polonia y el recorrido hacia la gloria continuó frente a Australia, Países Bajos, Croacia y Francia. En unas recientes declaraciones brindadas al programa Son Aviones, el ex delantero reconoció que en aquella oportunidad le había salido “el hincha de adentro”.

“A raíz de eso, no sé si solo Messi o si al resto también le molestó. Quiero pedir perdón. Veníamos de 38 partidos invictos y en ese encuentro creo que se descuidaron demasiado. Yo cargué las tintas, me agarraron caliente y me llamaron por teléfono. Como hincha de la Selección quizás me pasé en esas declaraciones”, se justificó Kempes sobre sus dichos durante el torneo que concluyó con una épica en el país del Golfo.

A pesar del tiempo que pasó, de los cambios de vida que se dieron en la vida de la leyenda surgida de Rosario (como el pase del PSG al Inter Miami), el Matador entendió el fastidio que aún pudiera tener La Pulga. “Creo que esa idea que tiene Leo de mi persona no fue la que en ese momento me salió del alma. Son cosas que pasan. No pude hablar con Messi para aclararlo. Las posibilidades de encontrarme con él son pocas, ojalá se dé”, subrayó.

“No me tengo que subir al carro de los ganadores porque yo también fui campeón del mundo. Me gustaría saludarlo, aclarar el tema y, si se da, poder sacarme una foto. También me gustaría con el resto de los muchachos. Ahora a Messi lo tengo cerca”, concluyó. Mario Kempes está radicado en Estados Unidos y trabaja para los medios locales como analista de los partidos de la Major League Soccer (MLS) y los encuentros internacionales.