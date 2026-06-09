Marlene Balbuena: "el siguiente objetivo es el título sudamericano"

La comodorense brilló en el Samurai Fight House 30 que se realizó en Buenos Aires y derrotó a Tamara Leiva por sumisión en el segundo round en el festival de Artes Marciales Mixtas.

No fue grata la previa de la pelea de Marlene Balbuena porque la oponente de turno, Tamara Leiva, se pesó y la balanza marcó 5 kilos por encima. Sin embargo, lejos de amedrentarse, “La Frutillita” aceptó el desafío y se metió al octógono del Samurai Fight House 30, donde luego se impuso por sumisión en el segundo round.

“En el pesaje yo di el peso como corresponde pero mi rival apareció 3 horas después con 5 kilos arriba, eso en MMA es muchísimo, es algo histórico que una competidora profesional esté 5 kilos arriba”, comentó la integrante del Dojo Samurai.

Marlene mostró corazón y actitud y afrontó el combate a pesar de lo negativo: “Yo fui a pelear, estaba convencida que iba a ganar, aceptamos la pelea porque son horas de viaje y es mucha plata la que se gasta, estaba mentalizada, no me importaban los 5 kilos arriba, yo iba a ganar. Los peleadores vamos a pelear, no nos importa otra cosa”.

Y describió que la diferencia en los kilos “se sintió un montón en la pelea, me costaba sacármela de encima. Pero pude ir al piso y resolverlo sometiéndola en el segundo round”.

Toda la carga precedente hizo que el triunfo se disfrutara el doble: “Ganar fue una mezcla de sensaciones, de felicidad, de decir ‘lo logré’, por eso la forma como lo festejé, estaba con mucha bronca por todo lo que pasó antes, fue un desahogo, pudimos traer la victoria a Comodoro, que es lo que más importa”.

Con la gran victoria latente, “La Frutillita” no se detiene y va por todo: “Estamos súper contentos por todo lo que estamos logrando, ahora estamos esperando a ver qué nos dice el presidente de Samurai, yo pedí el título de los 57 kilos, antes tendría que meter una o dos peleas, vamos a seguir trabajando para seguir trayendo triunfos a Comodoro, y si Dios quiere poder pelear por un título sudamericano, ese es mi siguiente objetivo”.