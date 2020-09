Martín Villagrán duda de que la LNB arranque el 1 de noviembre

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia advirtió que no solo su equipo tiene problemas para empezar a entrenar, debido que varios jugadores aún no están en sus clubes. "Si todos están así, se demorará un poco más la fecha de inicio. Hoy están complicados todos", afirmó.

El arranque de la reformada Liga Nacional de Básquetbol 2020-2021 está previsto para el 1 de noviembre, pero más allá de que se habilitaron los entrenamientos al aire libre, la mayoría de los equipos aún no cuenta con su plantilla completa y la incertidumbre es cada vez mayor.

Martín Villagrán, director técnico de Gimnasia y Esgrima, le comentó a El Patagónico cómo está el panorama actual en su equipo y reconoció que, si las complicaciones persisten en los clubes, será difícil arrancar en tiempo y forma el torneo que está previsto desarrollarse en el formato de conferencias Norte y Sur, en las “burbujas” que se preparan en Córdoba, puntualmente en la capital de la provincia y Carlos Paz, en ambos casos sin público.

“Todavía no terminamos de contratar a los jugadores, porque el equipo todavía no terminó de armarse y la fecha se aproxima, pero los dirigentes te transmiten tranquilidad porque también le escapa a ellos. Si todos los clubes están así, se demorará un poco más la fecha de inicio. Hoy están complicados todos”, acentuó Villagrán.

En ese sentido, remarcó: “Por ejemplo, Córdoba tiene 2 mil casos por día; en Provincia de Buenos Aires, recién estaba hablando con el entrenador de Argentino de Junín y está en la misma situación, esperando que lo habiliten para poder entrenar y los jugadores no están ahí”.

De todas maneras, el entrenador mantiene la calma. “Hay que llevarlo con tranquilidad, porque si te volvés loco no ganás nada. Hablo todos los días con todos y les transmito lo mismo. Además, ya es importante que los jugadores se estén moviendo”, reflexionó.

“Con los que están afuera también hablo, pero ya no depende de ellos. Depende del club, y el club está imposibilitado porque el país está explotado. Si te venís en auto particular necesitás un montón de permisos, la gente tiene que venir hisopada, el hisopado cuesta entre 7 mil y 8 mil pesos. Está bravo de verdad”, admitió.

EXAMENES MEDICOS Y ENTRENAMIENTOS

Los jugadores que se encuentran en Comodoro Rivadavia continúan entrenando como vienen haciéndolo desde hace un mes, en forma individual y con el preparador físico que contrataron los propios basquetbolistas. Realizan trabajos físicos y de prevención, sin pelota, en un centro de kinesiología y por turno.

“La semana que viene, los que están en Comodoro se van a realizar exámenes médicos. Son Treise, Rivero, Romero y Giorgetti. Orresta está en Comodoro y el martes cumple los 14 días de aislamiento. Pedro Rossi, un juvenil que llegó el jueves, se hace un hisopado rápido el martes en Penta, donde se hacen los estudios todos los jugadores”, adelantó Villagrán.

Mientras tanto, hay que esperar que llegue el resto y no hay certezas al respecto. “El resto de los jugadores está muy complicado que venga, porque no hay aviones y no hay colectivos. El preparador físico del equipo está en Corrientes y el asistente técnico está en Córdoba, y hasta el momento no pueden venir. Estamos a la espera de que nos habiliten los entrenamientos a quienes estamos acá”, afirmó el entrenador del “Verde”.