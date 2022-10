Martín Villagrán: "lo que más me gustó fue la identidad de juego"

El entrenador Martín Villagrán se mostró muy feliz luego del triunfo que Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró ante Argentino de Junín por 94-59 en el partido que marcó el debut del equipo chubutense que dirige por sexta temporada seguida.

En ese contexto, el joven DT resaltó el trabajo que realizaron sus dirigidos durante los 40 minutos, destacando que el equipo sigue con la misma línea de juego de la pasada temporada.

Tras el festejo en el vestuario con los jugadores y cuerpo técnico, El Patagónico conversó con el DT que arrancó derecho la fase regular de la Liga Nacional. El plantel descansará y regresará este domingo a los entrenamientos ya pensando en Platense, el rival a quien recibirán el martes en el horario de las 19:30.

"El equipo estuvo muy sólido, lo que más me gustó es que no perdimos la línea, la identidad de juego. Participó todo el equipo, no es común en la Liga sacar tanta diferencia y para un primer partido en el inicio genera mucha confianza", expresó el DT de 40 años.

En un momento del encuentro jugado en un Socios Fundadores a pleno, Gimnasia llegó a sacar 30 puntos de ventaja, e inclusive superó los 40 ante un rival que prácticamente había bajado los brazos en el tercer cuarto de juego ante un Gimnasia abasallante.

"Por la intensidad defensiva, el primer tiempo solo nos marcaron 21 puntos, en el segundo ocho. Ajustamos el tema del rebote defensivo, el ataque rápido y a partir de eso, nos permitió correr, mucho ataque rápido. El equipo se pasó la pelota que es nuestro ADN, por eso logramos 94 puntos", acentuó.

En este partido y debido a la gran diferencia que Gimnasia le pudo sacar en el marcador a Argentino, Villagrán movió todo el banco y por esa razón entraron a la cancha los siete relevos.

"Sí, jugaron los doce y lo que más me gustó es la identidad ya que por más de haber sacado una diferencia, los que entraron desde el banco lograron mantenerla", destacó.

Respecto al momento del quiebre del partido, el entrenador afirmó: "Yo creo que en el tercer cuarto cuando estábamos 30 puntos arriba, por ahí estaba el quiebre y después los jugadores más jóvenes mantuvieron ese laburo", analizó.

Gimnasia descansará este sábado, y el domingo volverá a los entrenamientos ya con miras al partido que jugará el martes, desde las 19:30, también en el Socios Fundadores, ante Platense.

Al respecto, Villagrán habló sobre el próximo rival a quien ya enfrentaron en Buenos Aires en el segundo amistoso que el plantel realizó en la pretemporada. "Es un equipo durísimo, con un gran entrenador como lo es el ’Cholo’ Vázquez. Ahora vamos a descansar, el domingo volvemos a las prácticas y ya metemos la cabeza en Platense", sentenció.