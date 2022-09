Martín Villagrán será el técnico principal de la U15 de Argentina  

El entrenador comodorense Martín Villagrán, DT de Gimnasia y Esgrima, fue confirmado en las últimas horas como el entrenador principal de la selección argentina masculina U15 de básquetbol.

Asi lo dio a conocer este martes la CAB en su página oficial donde anuncia que del 13 al 23 de septiembre se desarrollarán los trabajos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires con 18 convocados con miras al Torneo Sudamericano de la categoría que se jugará del 24 al 29 de octubre, con sede aún a confirmar. Asimismo, la Confederación Argentina informó que Mariano Marcos es el nuevo coordinador de Formativas CAB.

Villagrán quien será el entrenador principal, estará acompañado por Juan Pablo Fernández y Agustín Lukac como asistentes. Además, Gisela Marcos, Matías Podestá y Yonathan Rodríguez serán los preparadores físicos.

Si bien el certamen no tiene una sede confirmada, se sabe que el mismo otorga tres plazas para el FIBA Américas U16 del año próximo, que a su vez es una instancia clasificatoria para el Mundial U17 de 2024.

“Con respecto al nombramiento a la U15, estoy sumamente agradecido a los dirigentes de la CAB, a Mariano Marcos quien fue quien me llamó para integrar esta Selección argentina. Agradecido también a la gente de Gimnasia, que automáticamente me dijeron que sí, e hcieron todo para que yo pueda estar y coordinar en ambos lugares. A todos los entrenadores que llamamos con el cuerpo técnico en estos cuatro días para conformar esta lista de 18 de este Campus de Desarrollo U15, que es para ver e ir evaluando a los chicos. Habrá una próxima convocatoria el 9 de octubre y después el torneo es del 23 al 28”, expresó Martín Villagrán en diálogo con El Patagónico.

El entrenador jefe de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que dirigirá al equipo por sexta temporada seguida en la LNB, se mostró muy feliz por el cargo que le designó la Confederación Argentina de Básquetbol.

“La verdad que estoy muy feliz, sumamente orgulloso, no es para nada fácil que te convoquen sobre todo con la cantidad de buenos entrenadores que hay en la Argentina. Muy contento, trabajando con la responsalbidad del caso y trataremos de hacer el mejor laburo posible para el desarrollo de estos chicos», agregó el técnico de 40 años.

Y con respecto a sus funciones tanto trabajando con el club Gimnasia como la selección U15, Villagrán afirmó: “yo ahora voy del día 13 al 23 a concentrar a Buenos Aires y después de ahí me vuelvo a incorporar con el equipo para jugar los dos partidos amistosos y después esperar que salga el fixture para arrancar dirigiendo al equipo y cuando me toque ir a la concentración y el Torneo Sudamericano. Seguramente algunos partidos de Liga me voy a perder, pero va a quedar en manos del cuerpo técnico tanto de Juan Varas como Martín Yanguela como Juan Ercoreca que realmente trabaja muy bien”, sentenció el flamante DT de la U15 de Argentina.

LISTA DE CONVOCADOS

Maximiliano Bottaro – Villa San Martín

Juan Pablo Arias – Argentino de Junín

Máximo Barbieri – Libertad de Sunchales

Santiago Cabodevilla – Independiente de Pico

Fidel Cifuentes Rotta – Monte Grande

Matías Domine – Quilmes de Mar del Plata

Benicio Gelsi – Independiente de Neuquén

Lucca Giuliani – Patronato de Paraná

Ezequiel Juárez – San Miguel de Río Gallegos

Felipe Minzer – Santa Paula de Gálvez

Román Moravansky – Club Claridad

Santiago Nomdedeu – Ricardo Gutiérrez

Ivan Prato – Unión Central de Villa María

Jonas Rossi – Regatas de San Nicolás

Matías Sanz Pierlorenzi – Regatas Corrientes

Joaquín Sarmiento – Atenas de Córdoba

Tobías Tamahusuku – Vélez Sarsfield

Martín Torriani – Defensores de Belgrano de Villa Ramallo