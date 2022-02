Más de 30 millones de pesos para la reparación de escuelas

La Educación es un pilar fundamental de la gestión que encabeza el intendente Juan Pablo Luque y el comienzo del ciclo lectivo es uno de los temas en agenda. Es por eso que el anuncio de suspender los festivales previstos y destinar los fondos de los espectáculos por el 121° aniversario de Comodoro no es una decisión aislada en un Municipio que ha brindado muestras claras del cuidado de sus ciudadanos.

Los talleres de apoyo a las trayectorias escolares que se organizaron en asociaciones vecinales y que este año se extenderán; la creación de la escuela municipal de jornada completa con énfasis en la enseñanza de idiomas; la finalización y puesta en marcha de los centros de encuentro; el apoyo a actividades musicales y deportivas para jóvenes; y los aportes del Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM), son algunas de las propuestas que ya lleva a cabo el Municipio para contribuir con la Educación en Comodoro.

Acompañado por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado nacional Máximo Kirchner, el gobernador Mariano Arcioni, y su gabinete, Luque entregó subsidios por 31.225.465 millones de pesos para reparar establecimientos y comprar mobiliario.

Los directores y referentes de las cooperadoras de las escuelas provinciales 1, 2, 26, 27, 32, 39, 43, 83, 105, 133 146, 155, 161, 172, 197, 198, 403, 521, 711, 731, 766 769, 799 y 7715 recibieron fondos que serán destinados a la puesta a punto de los establecimientos o compra de mobiliario con miras al comienzo del ciclo lectivo.

“Queremos acompañar la normalidad que la pandemia nos permita y pretendemos que sea junto a las niñas y niños de la ciudad en la presencialidad escolar. No tengo dudas de que la presencialidad es imprescindible para el proceso pedagógico y para la socialización de ellos, pero también reconocemos que sin el esfuerzo compartido de quienes estamos a cargo de instancias de gestión ese objetivo peligra”, sostuvo Luque.

“Sabemos muy bien que la refacción de las escuelas no es responsabilidad del Municipio. También sabemos que esos fondos podrían ser utilizados para un montón de otras cosas que la gestión cotidiana nos demanda de forma imperativa. Sin embargo, no podemos dejar de marcar que uno de los desafíos que nos propusimos como gestión era enfrentar, en la medida de nuestras posibilidades, todas las demandas que nuestros vecinos nos exijan”, destacó.

LA EDUCACION COMO BANDERA

Asimismo, el jefe comunal consideró que no sirve denunciar los problemas, “rasgarse las vestiduras porque nuestras hijas e hijos no tienen clases, denunciar la precariedad de la Educación y no hacer nada al respecto” y afirmó que “hay muchos que dicen y van a decir que es poco lo que podemos hacer. Pero ese ‘poco’ es muchísimo cuando siquiera una niña o niño puede volver a una escuela que tendrá agua limpia, calefacción que funciona, elementos de limpieza, infraestructura segura o un pupitre en condiciones”.

“Siempre es bueno declamar igualdad, pero lo mejor es poner manos a la obra para que ese principio se plasme en políticas públicas que incluyan y dignifiquen. Desde el primer día de mi gestión dije que la Educación es un tema central. Y las políticas que hemos llevado adelante demuestran que ese norte no se ha perdido”, agregó.