Más de 50 personas se alfabetizaron en lo digital

Recibieron sus diplomas más de medio centenar de jóvenes y adultos que se capacitaron durante la segunda etapa de la propuesta Informática Comunitaria 2025, que se llevó a cabo en los distintos CTCs de Comodoro Rivadavia. Los cursos abarcaron introducción a Windows, Word, Excel, inteligencia artificial, herramientas administrativas, multimedia y fotografía.

Este sábado, en el Centro de Información Pública, se desarrolló la entrega de certificados a aquellos que asistieron a las diferentes capacitaciones que se dictaron en el marco del Programa de Alfabetización Digital de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. Más de medio centenar de usuarios, entre ellos oficiales de la Fuerza Aérea, recibieron sus constancias de participación en los cursos de introducción a Windows, Word, Excel, inteligencia artificial, herramientas administrativas, multimedia y fotografía.

Los Centros Tecnológicos Comunitarios Municipales son entidades que promueven el uso de las nuevas tecnologías desde hace más de 20 años, a través de cursos y capacitaciones a la comunidad en general, instituciones educativas y empleados municipales. En dichos espacios, además, se brinda asesoramiento y acompañamiento en lo que respecta al uso de nuevas tecnologías.

En ese marco, el responsable del Programa de Alfabetización Digital, Lucas Rodríguez, agradeció “a la Municipalidad, al secretario Ángel Rivas y a la subsecretaria Julieta Miranda, por dar continuidad a estas propuestas, ya que sin su apoyo esto no sería posible”, al tiempo que valoró el trabajo de los instructores de las diferentes capacitaciones, “quienes cumplieron con una gran labor durante un año que tuvo sus complejidades”.

“Nuestra idea es continuar trabajando en esto que es achicar la brecha digital y ayudar a la gente que no está muy familiarizada con las nuevas tecnologías, para que puedan acercarse, aprender y que todas estas herramientas les sirvan para forjar un futuro mejor, más aun en estos tiempos difíciles que estamos viviendo”, cerró.