Masacre de pingüinos en Punta Tombo: "Hizo un desastre"

Antes del mediodía de este lunes, Luis Alberto La Regina, tío del único acusado en el juicio oral por la matanza de pingüinos en Punta Tombo, se convirtió en el primer testigo en declarar en un proceso que despierta interés internacional.

Luego de que el tribunal rechazara la oferta del imputado, quien proponía donar 300 hectáreas a la reserva a cambio de un acuerdo abreviado con la justicia, el denunciante del hecho que originó la causa le infringió otro revés a su sobrino.

“El 21 de noviembre, recorriendo el campo, vi el alambre, el desmonte y el desastre que hizo”, declaró en el día inaugural del primer juicio oral que se realiza en el país por una causa de daño ambiental.

Y siguió: “Me impactó mucho después de tantos años cuidando. Avisé a Turismo y me dijeron que no tenían que ver, porque era fuera del Área Protegida. Entonces llamé a Fauna y me dijeron que estaban afuera, haciendo recorrida. Insistí varios días, pero no vinieron”.

El hijo del hombre que donó las tierras para la creación de la reserva contó que, más tarde, logró que el ministro de Turismo de aquel momento hiciera la denuncia de los hechos que él le relató en un llamado.

El imputado dijo en varias oportunidades desde que se conoció la destrucción de más de cien nidos con los huevos, crías y animales adultos en el campo del acusado, que la denuncia de su tío respondía a diferencias familiares, con la intención de perjudicarlo. Lo reiteró en los días previos al inicio del juicio.

Ahora, el hijo del hombre que donó las tierras para la reserva de Punta Tombo aclaró que su único interés es “que esto no vuelva a ocurrir”.

“Mi interés es por el desastre que hizo este señor. Punta Tombo hoy es marca en el mundo, hay que darle verdadera dimensión a lo que significa”, afirmó.

El testigo respondió las preguntas que le formularon tanto los abogados de los querellantes como el defensor.

"Conflictos intrafamiliares"

De este modo, Federico Ruffa, representante del imputado, le consultó sobre las diferencias previas entre su asistido y otra parte de su familia, previo a la denuncia del hecho que motiva el juicio. “Hay conflictos intrafamiliares que dan origen a la denuncia”, argumentó el abogado.

Ante esto, el hombre contó que su sobrino lo había denunciado previamente “porque le corté un alambre, porque los pingüinos no podían pasar”.

Y ante una consulta del fiscal de Estado, Martín Castro, amplió que por ese tendido “había guanacos rodeados, avestruces con charitos que no podían pasar”.

Además, justificó su decisión de cortar el alambrado: “Me dio bronca por el desastre que había hecho porque esa era un área prístina, nunca se había tocado”.

También en ese tramo de su participación en la audiencia, La Regina tío le aclaró a Eduardo Hualpa, representante de organizaciones ambientalistas en el proceso, que se puede tender un alambrado “esquivando las cuevas, los nidos de los pingüinos, porque no influye en la economía hacer un zigzag”.

También explicó que para arreglar el alambre se utiliza barreta y pala, y no maquinaria pesada como la que utilizó su sobrino.

Hijo del primer guardafaunas de Punta Tombo

El testigo recordó que su padre fue el primer guardafaunas en Punta Tombo y se definió a él mismo como “su ayudante”.

“Toda la vida estuve en Tombo y no sé si fue un error o una salvajada, pero el daño que se hizo fue innecesario, se puede hacer un alambre sin hacer semejante daño”.

El hombre explicó que “en los primeros años, cuando se donó la reserva, se propuso esas 210 hectáreas más un área de amortiguación que abarca toda la pingüinera que incluye a Punta Clara también. No está escrito, pero el sentido común marca que no se podía hacer lo que quería en la zona de amortiguación”, afirmó.

Sobre la actividad ganadera en la finca vecina a la colonia de pingüinos de Magallanes, explicó: “Siempre hubo ovejas. Ese campo no sirve para vacas, porque la vaca es más torpe, pisa cuevas de pingüinos. La oveja es más desconfiada y les tiene miedo”.

Fuente: LMN