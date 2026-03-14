Matías Rossi fue el más veloz en las calles porteñas

El piloto de Del Viso, con Toyota Corolla Cross, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación que el TC2000 llevó a cabo en el Callejero de la Ciudad de Buenos Aires.

Con buen marco de público y altas temperaturas, el TC2000 desarrolló la clasificación del “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA Turboclean” correspondiente a la 1º fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el circuito Callejero Parque de la Ciudad, donde el séxtuple campeón argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean se quedó con el “1”. El piloto de Del Viso rompió los relojes para quedarse con el récord del circuito urbano con un tiempo de 1m04s072/1000 a una velocidad promedio de 140,973 Km/h. De esta manera, Rossi logró su pole Nº26 en la categoría para sumar los primeros puntos en el certamen.

Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport quedó segundo a 328/1000 y tercero el subcampeón argentino 2025, Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cros GRS-S #162 a 338/1000. El piloto de Crespo, Entre Ríos cerró el “1-3” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean.

Cuarto terminó Diego Ciantini con el Nissan Kicks Play #115 del Pfening Motorsport y quinto Nicolas Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport.

Franco Riva finalizó sexto con el Chevrolet Cruze #78 del Proracing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la 1º final del año.

Marcelo Ciarrocchi (Fiat Pulse #25 - ATR Racing), Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 - Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 - Honda YPF Racing) y el piloto de Necochea, Matías Capurro (VW Nivus #99 - Halcón Motorsport) completaron los diez mejores de la clasificación.

Matías Rossi, el más rápido de la clasificación del TC2000 en el Callejero, expresó: “Fue una clasificación difícil porque tuvimos una batalla muy peleada con Gabriel Ponce de León. Le agradezco al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA Turboclean por el auto que me entregaron".

La actividad para el TC2000 continuará este domingo a las 10:05 con el “warm-up” para luego continuar a las 13.00 con la final a 35 minutos más 1 vuelta, con Franco Riva con el Chevrolet Cruze #78 del Proracing largando en primera posición al invertirse los 6 primeros puestos de la clasificación.

La primera carrera del año la podrán seguir en vivo y en directo por El Trece, TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.