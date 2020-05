Mientras espera su jubilación, Donnet hace comentarios misóginos

No es la primera vez. Lo había hecho cuando asumió como integrante del STJ en junio de 2016 y luego tras una manifestación feminista. Ahora se la agarró con Milagro Sala.

Miguel Angel Donnet (73), exsecretario de Gobierno municipal en Comodoro Rivadavia de Raúl Simoncini, asumió como integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut en junio de 2016. Fue la culminación de una carrera política vinculada al peronismo desde su Santa Fe natal y al dasnevismo en particular en Chubut. De hecho fue abogado particular del malogrado gobernador.

Hoy aguarda que le llegue la jubilación solicitada hace menos de un año, cuando dejó de cumplir funciones en el STJ a partir de una licencia por estrés, durante la cual emprendió un viaje a Europa junto a su esposa.

Pero además de su efímero paso por el máximo tribunal de Justicia de la Provincia, Donnet se caracterizó en los últimos años por sus misóginos comentarios públicos en las redes sociales, que le valieron más de una denuncia en los últimos años.

UNA CONCEPCION RETROGRADA

El primer repudio lo generó Donnet al conceder una nota periodística el día en que juró como ministro del STJ.

“La participación de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar. Si hay una vacante no tengo ningún problema que venga una mujer, al contrario, pero lo que pasa es que la mujer no deja de ser mujer (¿?) y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio. Se le hace mucho más difícil… me la está haciendo más difícil mi mujer para que yo pueda venir acá; se imagina una mujer abogada… pero hay muy buenas abogadas”, fue su insólita reflexión de entonces.

En diciembre de 2018, Donnet utilizó su cuenta de Facebook para reflexionar sobre lo que vio en una marcha en la que las mujeres reclamaban igualdad de oportunidades, y en donde algunas apelaron a métodos que al parecer le afectaron al juez uno de sus sentidos: la vista.

“La verdad que los senos más bellos son los de mi mujer amada y los de mi madre que me alimentaron de bebé. Lo que vemos en las protestas tienen la misma imagen de las hembras de los mamíferos y anhelo que un día no muy lejano dejen de denigrarse como seres humanos”, pidió Donnet.

En las últimas horas se hizo público que la mujer que ahora decidió denostar el aún integrante del STJ de Chubut fue la militante social Milagro Sala, encarcelada en Jujuy desde hace más de cuatro años. "Las negras chorras también son mujeres”, fue su poco feliz opinión.