Miguel Ángel Russo, a un paso de asumir su tercer ciclo

El regreso de Miguel Ángel Russo a Boca está prácticamente sellado. Tras la eliminación de San Lorenzo a manos de Platense en las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), las condiciones están dadas para que el experimentado entrenador asuma nuevamente la conducción del plantel profesional del Xeneize, en lo que será su tercera etapa al frente del equipo.

Si todo transcurre como se espera, el anuncio oficial se haría entre este lunes y el martes, una vez que el técnico cierre su salida de su actual institución. La eliminación del Ciclón aceleró los tiempos en la Ribera. Boca ya tiene todo acordado con Russo, quien reemplazará a Fernando Gago, despedido semanas atrás tras la derrota en el Superclásico.

Desde entonces, Mariano Herrón ocupó el cargo de manera interina por cuarta vez, aunque ya habría tomado la decisión de alejarse del club para enfocarse en iniciar su carrera como entrenador principal en otro destino.

El Consejo de Fútbol (CdF), liderado por el presidente Juan Román Riquelme, apuesta nuevamente por la experiencia, su conocimiento del club y por la buena relación que mantiene con la dirigencia. A sus 69 años, buscará revitalizar un plantel que cerró el semestre con más dudas que certezas y con la urgencia de encarar de manera competitiva el Mundial de Clubes a disputarse en diciembre.

Durante el fin de semana, dirigentes de San Lorenzo, entre ellos el presidente Julio Lopardo y el secretario general Martín Cigna, se reunieron con el entorno de Russo para definir los pasos a seguir y facilitar su desvinculación. El acuerdo es total con los de azul y amarillo, por lo que su arribo dependerá exclusivamente de cuándo se concrete la salida formal de su actual contrato.

"Hoy no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo diga, quiera y cumpla todo lo que tenga que pasar. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", declaró.

Sin embargo, luego lanzó una frase que sembró la incógnita: "Hay que saber hablar y decir las cosas. Eso lo hablaré personalmente, no en público". Aunque no ratificó los rumores, tampoco los descartó, y eso alimentó las expectativas.