Miguel Otero hizo doblete en Trelew

El piloto de Km 8 volvió a ganar en el TC Austral. Los otros vencedores de la 8ª fecha fueron Cristian Marsicano (R-12), Marcos Laudonio (TC Patagónico), Daniel Miranda en el TP Gol 1.6 y Martín Jones (TP 1.100cc).

Cristian Marsicano en Renault 12, Miguel Otero en el TC Austral, Marcos Laudonio en el TC Patagónico, Daniel Miranda en el TP Gol 1.6 y Martín Jones en el TP 1.100cc, fueron los ganadores este domingo de la 8ª fecha -Gran Premio Lotería del Chubut- del calendario provincial de automovilismo, que se corrió en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

Un total de 137 máquinas, entre las cinco categorías, fueron las protagonistas este fin de semana de la doble fecha de automovilismo provincial.

La competencia contó con la organización de la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.

La primera final de la tarde estuvo a cargo de los R-12, donde en una gran carrera, la victoria quedó en manos del deseadense Cristian Marsicano, seguido de su hermano Sebastián, mientras que el podio lo completó Federico Turrez, el actual campeón y nuevo líder del certamen.

Seguidamente, fue el TC Austral la que salió a la pista para cumplir con su segunda final del fin de semana y otra vez Miguel Otero -como el sábado- repitió la victoria, para de esa manera afianzarse aún más en el campeonato. El ganador, que logró su quinto éxito en el año, llegó escoltado por Javier Figueroa de Las Heras y el caletense Fernando Vázquez, quien se quedó con el tercer escalón de la final.

Sin embargo y tras la técnica, Figueroa fue excluido, quedando segundo Vázquez, mientras que Javier Hernández se metió en el tercer lugar del clasificador.

La tarde continuó con la final del TC Patagónico. La puntos más gordos quedaron para el madrynense Marcos Laudonio, quien de ese modo logró su primera victoria en la categoría. El segundo puesto fue para Axel Oliver, mientras que tercero quedó Emiliano López, el ganador de la séptima fecha. En esta competencia, se produjo el abandono de Gustavo Micheloud.

La penúltima final de la tarde estuvo a cargo del Turismo Pista Gol 1.6 repitiéndose el triunfo Carlos De Rossi. El vencedor llegó escoltado por Daniel Miranda y Pablo Pires. Pero horas más tarde, el ganador quedó excluido en la técnica, por lo que la victoria pasó a ser del “Chino” Miranda, seguido de Pires, mientras que Renzo Blotta se subió al podio.

La tarde tuerca en el Valle chubutense llegó a su culminación con la final del TP 1.100cc.

El primero que cruzó la bandera a cuadros fue el trelewense Martín Jones -nuevo líder del certamen-, seguido de Santiago Acevedo y Franco Vallejos, entre los primeros puestos de la última final de la tarde en Trelew.

El fin de semana tuerca dejó como novedades los regresos de Enrique Verde y Rubén Centeno al TC Austral, el debut de Gustavo Micheloud en el TC Patagónico y el estreno del santacruceño Thiago Martínez -bicampeón de la Clase 2 del TN- en la fórmula Gol.

FINALES

Renault 12

1º Cristian Marsicano 22’14”828/1000

2º Sebastián Marsicano a 0’416/1000

3º Federico Turrez a 0’485/1000

4º Juan Carlos Kristiansen a 2’219/1000

5º René Ludden a 2’471/1000

6º Ezequiel González a 2’472/1000

7º Juan José Campano a 2’747/1000

8º Lorenzo Acosta a 3’267/1000

9º Cristian Schill a 21’404/1000

10º Federico Baima a 21’504/1000

TC Austral

1º Miguel Otero 20’20”432/1000

2º Fernando Vázquez a 8’128/1000

3º Javier Hernández a 8’471/1000

4º Marcelo Otero a 10’302/1000

5º Sergio Larreguy a 10’613/1000

6º Máximo Arias a 17’085/1000

7º Edgardo Krings a 25’437/1000

8º Martín Larreguy a 26’211/1000

9º Marcelo Pérez a 3 vueltas

Excluido: Javier Figueroa.

TC Patagónico

1º Marcos Laudonio 19’08”969/1000

2º Axel Oliver a 9’345/1000

3º Emiliano López a 10’922/1000

4º Amílcar Oliver a 13’656/1000

5º Daniel Laudonio a 22’068/1000

6º Sebastián Gatica a 27’076/1000

7º David Peñalba a 1’16”547/1000

8º Tomás Oliver a 9 vueltas

9º Julio Sosa a 10 vueltas

10º Gustavo Micheloud a 11 vueltas

TP Gol 1.6

1º Daniel Miranda 22’48”024/1000

2º Pablo Pires a 0’367/1000

3º Renzo Blotta a 1’578/1000

4º Arian Gómez a 1’708/1000

5º Martín Coronel a 1’895/1000

6º Félix Arranz a 1’994/1000

7º Sebastián Rodríguez a 2’328/1000

8º Federico Fraccaro a 2’723/1000

9º Matías Ruiz a 6’925/1000

10º Federico Vieytes a 8’023/1000

TP 1.100cc

1º Martín Jones 23’23”117/1000

2º Santiago Acevedo a 0’410/1000

3º Franco Vallejos a 0’870/1000

4º Mariano Ayup a 1’192/1000

5º Daniel Galleguillo a 1’456/1000

6ºJuan Cruz Centeno a 3’131/1000

7º Santiago Villar a 3’216/1000

8º Walter Jones a 3’703/1000

9º Benjamín Carrizo a 3’865/1000

10º Jerónimo Díaz a 4’081/1000