Miguel Otero hizo doblete en Trelew

Cristian Marsicano en Renault 12, Miguel Otero en el TC Austral, Marcos Laudonio en el TC Patagónico, Daniel Miranda en el TP Gol 1.6 y Martín Jones en el TP 1.100cc, fueron los ganadores este domingo de la 8ª fecha -Gran Premio Lotería del Chubut- del calendario provincial de automovilismo, que se corrió en el autódromo Mar y Valle de Trelew.
Un total de 137 máquinas, entre las cinco categorías, fueron las protagonistas este fin de semana de la doble fecha de automovilismo provincial.
La competencia contó con la organización de la Asociación Mar y Valle, con fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo.
La primera final de la tarde estuvo a cargo de los R-12, donde en una gran carrera, la victoria quedó en manos del deseadense Cristian Marsicano, seguido de su hermano Sebastián, mientras que el podio lo completó Federico Turrez, el actual campeón y nuevo líder del certamen.
Seguidamente, fue el TC Austral la que salió a la pista para cumplir con su segunda final del fin de semana y otra vez Miguel Otero -como el sábado- repitió la victoria, para de esa manera afianzarse aún más en el campeonato. El ganador, que logró su quinto éxito en el año, llegó escoltado por Javier Figueroa de Las Heras y el caletense Fernando Vázquez, quien se quedó con el tercer escalón de la final.
Sin embargo y tras la técnica, Figueroa fue excluido, quedando segundo Vázquez, mientras que Javier Hernández se metió en el tercer lugar del clasificador.
La tarde continuó con la final del TC Patagónico. La puntos más gordos quedaron para el madrynense Marcos Laudonio, quien de ese modo logró su primera victoria en la categoría. El segundo puesto fue para Axel Oliver, mientras que tercero quedó Emiliano López, el ganador de la séptima fecha. En esta competencia, se produjo el abandono de Gustavo Micheloud.
La penúltima final de la tarde estuvo a cargo del Turismo Pista Gol 1.6 repitiéndose el triunfo Carlos De Rossi. El vencedor llegó escoltado por Daniel Miranda y Pablo Pires. Pero horas más tarde, el ganador quedó excluido en la técnica, por lo que la victoria pasó a ser del “Chino” Miranda, seguido de Pires, mientras que Renzo Blotta se subió al podio.
La tarde tuerca en el Valle chubutense llegó a su culminación con la final del TP 1.100cc.
El primero que cruzó la bandera a cuadros fue el trelewense Martín Jones -nuevo líder del certamen-, seguido de Santiago Acevedo y Franco Vallejos, entre los primeros puestos de la última final de la tarde en Trelew.
El fin de semana tuerca dejó como novedades los regresos de Enrique Verde y Rubén Centeno al TC Austral, el debut de Gustavo Micheloud en el TC Patagónico y el estreno del santacruceño Thiago Martínez -bicampeón de la Clase 2 del TN- en la fórmula Gol.
FINALES
Renault 12
1º Cristian Marsicano 22’14”828/1000
2º Sebastián Marsicano a 0’416/1000
3º Federico Turrez a 0’485/1000
4º Juan Carlos Kristiansen a 2’219/1000
5º René Ludden a 2’471/1000
6º Ezequiel González a 2’472/1000
7º Juan José Campano a 2’747/1000
8º Lorenzo Acosta a 3’267/1000
9º Cristian Schill a 21’404/1000
10º Federico Baima a 21’504/1000
TC Austral
1º Miguel Otero 20’20”432/1000
2º Fernando Vázquez a 8’128/1000
3º Javier Hernández a 8’471/1000
4º Marcelo Otero a 10’302/1000
5º Sergio Larreguy a 10’613/1000
6º Máximo Arias a 17’085/1000
7º Edgardo Krings a 25’437/1000
8º Martín Larreguy a 26’211/1000
9º Marcelo Pérez a 3 vueltas
Excluido: Javier Figueroa.
TC Patagónico
1º Marcos Laudonio 19’08”969/1000
2º Axel Oliver a 9’345/1000
3º Emiliano López a 10’922/1000
4º Amílcar Oliver a 13’656/1000
5º Daniel Laudonio a 22’068/1000
6º Sebastián Gatica a 27’076/1000
7º David Peñalba a 1’16”547/1000
8º Tomás Oliver a 9 vueltas
9º Julio Sosa a 10 vueltas
10º Gustavo Micheloud a 11 vueltas
TP Gol 1.6
1º Daniel Miranda 22’48”024/1000
2º Pablo Pires a 0’367/1000
3º Renzo Blotta a 1’578/1000
4º Arian Gómez a 1’708/1000
5º Martín Coronel a 1’895/1000
6º Félix Arranz a 1’994/1000
7º Sebastián Rodríguez a 2’328/1000
8º Federico Fraccaro a 2’723/1000
9º Matías Ruiz a 6’925/1000
10º Federico Vieytes a 8’023/1000
TP 1.100cc
1º Martín Jones 23’23”117/1000
2º Santiago Acevedo a 0’410/1000
3º Franco Vallejos a 0’870/1000
4º Mariano Ayup a 1’192/1000
5º Daniel Galleguillo a 1’456/1000
6ºJuan Cruz Centeno a 3’131/1000
7º Santiago Villar a 3’216/1000
8º Walter Jones a 3’703/1000
9º Benjamín Carrizo a 3’865/1000
10º Jerónimo Díaz a 4’081/1000