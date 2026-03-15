Milei habría ganado 5 millones de dólares con la cripto Libra

Según el texto que investiga la Justicia, un millón y medio de dólares debía pagarse por adelantado, otro monto idéntico por un tuit de Milei y US$2 millones más tras la firma de un contrato en persona.

El celular de Mauricio Novelli, el lobista que llevó a la Casa Rosada al estadounidense Mark Hayden Davis, contiene un “memo” que puede ser clave para la suerte de la causa judicial en la que se investiga el lanzamiento del cripto activo $LIBRA. Allí se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones por el apoyo del presidente Javier Milei al proyecto, según copias de ese documento que obtuvo La Nación.

El documento apareció entre las notas que Novelli redactó en su celular y luego intentó eliminar, pero que peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal (MPF) lograron recuperar. Redactado con forma de “memo”, estaba dirigido a Davis y a sus allegados como forma de pasar en limpio lo acordado entre todos. No queda en claro si lo llegó a enviar a alguien. Tampoco hay pruebas hasta ahora de que ese supuesto acuerdo haya sido validado por alguien del Gobierno.

“Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H.“, redactó Novelli, en supuesta alusión a Hayden Davis. ”$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto. $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis. $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoría en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina".

Redactado entre fines de octubre y noviembre de 2024, es decir, poco antes de que Davis viajara a la Argentina para reunirse con Milei en la Casa Rosada, el texto precisa tres pagos que suman US$5 millones, cifra que coincide con el volumen global de transferencias a través de billeteras virtuales que expertos informáticos detectaron durante los últimos meses.

¿SOLO COINCIDENCIAS?

El contenido del memo, revelado por El Destape, coincide, además, con distintos eventos que luego ocurrieron. El 30 de enero de 2025, por ejemplo, Milei se reunió con Davis en la Casa Rosada y luego posteó en su cuenta oficial en X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain y criptoactivos, junto a una “selfie” de ambos.

Del mismo modo, Milei y Davis firmaron un entendimiento, cuyo contenido reveló el diario Clarín, tras esa reunión en la Casa Rosada del 30 de enero de 2025. Según los registros, el impulsor de $LIBRA ingresó a la sede de Gobierno a las 13:56 de ese día, tan sólo un minuto después de Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy. La tríada se retiró a las 14:31.

El material de los dispositivos electrónicos de Novelli que los expertos de la Datip lograron recuperar también refleja que Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con el lobista durante las horas previas al lanzamiento de $LIBRA y las posteriores al colapso del criptoactivo que desató un escándalo, el 14 de febrero de 2025.

El registro de las llamadas telefónicas también arroja al menos 14 comunicaciones con el asesor presidencial Santiago Caputo, por entonces tercer vértice del “triángulo de hierro”, y otras tres con el entonces jefe de asesores económicos, Demian Reidel.

Durante esas horas frenéticas, Novelli comunicó cuál era, a su entender, la posición que debía expresar el Presidente para salir indemne del escándalo, al igual que el lobista y todos los demás, mientras cruzaba llamados con Karina Milei y con el “Mago del Kremlim”.

“NOS SALVA A EL, A MI Y A TODOS”

En ese sentido, los registros de llamadas entrantes y salientes del celular de Novelli muestran que el 16 de febrero, mantuvo una conversación con Caputo, y luego redactó un breve mensaje con lo que consideraba que el Presidente debía postear en su cuenta oficial de X.

“Hola”, redactó Novelli. “Esto es lo que quiero para el tweet. Esto es lo único que nos salva a él, a mí y a nosotros”, sostuvo, para luego escribir en nombre de Milei. “Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión del proyecto de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan. No estoy muy versado en memecoins, y cuando mis oponentes políticos comenzaron a acusarme falsamente de estar”.

Finalmente, Milei no posteó ese mensaje en X, aunque sí uno de tono similar. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del cual obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, afirmó, para luego criticar a sus adversarios: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, quiero decirles que todos los días confirman lo rastreros que son”.

LA SECUENCIA DEL 14 DE FEBRERO

El día que se lanzó $Libra, Novelli intentó contactar a Karina Milei, desde Dallas, más de una hora antes del tuit presidencial. La llamó a las 17:53, sin éxito.

Menos de una hora después, a las 18:44, Novelli intenta contactar al Presidente, pero también sin suerte. Finalmente consigue concretar una llamada al celular de Milei diez minutos más tarde. Duró un minuto y 25 segundos.

A las 18:56 Novelli volvió a llamar al teléfono del Presidente. Estuvieron conectados 13 segundos.

Un minuto después, se sube a la web el sitio Viva La Libertad Project, que en teoría permitiría inscribirse a empresarios pyme para recibir financiamiento basado en la rentabilidad de $LIBRA. Pasó otro minuto, y se repitió el contacto entre los teléfonos de Milei y Novelli.

Después de esta secuencia de contactos, a las 19:01 llegó el tuit de Milei con la difusión de $LIBRA. Ese texto incluyó el contrato, necesario para que los potenciales usuarios pudieran invertir: se trata de un código alfanumérico de 44 caracteres que hasta ese momento no estaba publicado en ningún lado. Un detalle: 22 segundos antes del tuit, hubo 87 transacciones desde 74 billeteras diferentes, que compraron un total de US$13.500.000.

El criptoactivo se desplomó después del retiro millonario de liquidez que realizaron unas pocas billeteras. Los llamados entre los teléfonos de Novelli y los hermanos Milei continuaron hasta las 22:25 horas.

La precuela de esa noche está formada por los múltiples ingresos a la Casa Rosada de Mauricio Novelli. El primero de ellos fue el 8 de enero de 2024, cuando la gestión libertaria llevaba menos de un mes en el poder. Karina Milei autorizó su entrada, según los registros obtenidos por La Nación. Desde entonces entró al menos nueve veces a la Casa Rosada y otras tres a la Quinta de Olivos, según documentos oficiales.

Los ingresos de Novelli a la Casa Rosada coinciden en tres fechas con los de Hayden Davis, el impulsor de $LIBRA. El 16 de julio, el CEO de Kelsier Ventures visitó la sede de Gobierno, autorizado por “K. Milei”. La última vez que estuvo allí, el 30 de enero, se sacó una foto con el Presidente. Un día antes, Novelli también había entrado a la sede del Ejecutivo. “Milei K” lo autorizó.

El encuentro más público entre Novelli y Milei remite al Tech Forum, de octubre de 2024. A diferencia del ámbito vigilado de la Casa Rosada, en esa gala Novelli exhibió su cercanía al Presidente, dado que él organizó y contó con la participación de Milei. Allí también estuvo el empresario estadounidense Charles Hoskinson, quien luego que estallara $LIBRA, recordó un episodio sobre un presunto pedido de dinero.

El norteamericano dijo que le habían solicitado dinero a cambio de destrabarle una reunión en la Argentina con Milei y que, de ese modo, “cosas mágicas pasaran”. El empresario quedó retratado en una foto, en la que se lo observó casi agachado.

Fuente: La Nación