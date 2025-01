Milei se justificó por no haber dicho nada cuando murió Lanata

A poco más de una semana de la muerte de Jorge Lanata, el presidente Javier Milei explicó las razones por las que no habló de manera pública sobre el deceso del reconocido periodista. Además, compartió una anécdota que los relaciona de manera indirecta.

Milei justificó su silencio al considerar que cualquier declaración en ese contexto iba a ser manipulada de forma política. “Desde mi punto de vista, frente a esa situación, yo temía, y acerté, que cualquier opinión que se hiciera iba a ser llenada de manera miserable y en esa miserabilidad tener un manoseo de índole político”, afirmó.

El presidente destacó los aportes de Lanata al periodismo, señalando su capacidad para transformar el oficio en un “espectáculo” televisivo. Sin embargo, también criticó algunas de sus etapas profesionales, y que fue una persona con “luces y sombras”, como cualquier otro ser humano.

“Uno puede cuestionar la creación de un ejército de zurdos que le contaminaron la cabeza a los argentinos (por su rol en la jefatura del diario Página/12), o puede reivindicarlo en su última etapa, persiguiendo a los kirchneristas hasta abajo de la cama. Esa es mi opinión y nadie puede poner en duda eso”, expresó, en una entrevista con el periodista Luis Majul por radio El Observador.

“Si he tenido diferencia con él, es un problema mío. Y tampoco es la estupidez de compararlo con el hijo de remil puta (sic) de Ginés González García, que es corresponsable de una cuarentena que es un delito de lesa humanidad”, siguió, en una seguidilla de descalificaciones al exministro de Salud de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández.

LEO DAN Y EL PERIODISMO

Luego apuntó contra la “miserabilidad del periodismo” en general, al que le cuestionó que le exigiese una opinión pública sobre la muerte del comunicador. En ese marco, comparó la importancia de ese hecho con el fallecimiento del cantante Leo Dan. “Días después de que partió Lanata, partió Leo Dan y no veo que salieran a exigir que todo el mundo opine sobre eso. El problema lo tienen los periodistas que se creen el centro del mundo”, dijo.

Es la primera vez que Milei se refiere al deceso de Lanata. En otra entrevista reciente, el periodista Ángel de Brito lo consultó por el tema, pero en vez de responder, le pasó el celular a su pareja, Amalia González, para que le dijera que el Presidente solo habla de temas de gestión. Mientras el jefe de Estado optaba por el silencio, desde las cuentas de redes sociales afines a La Libertad Avanza, se recordaba y reprochaba la posición crítica que tenía el ex conductor de radio Mitre con la figura de Milei.

LA ANÉCDOTA CON CONAN

En otro tramo de la pregunta, Milei relató una anécdota personal que conectó indirectamente al periodista con un episodio crítico en la vida de su perro Conan, al que considera su “hijo de cuatro patas”. Según el mandatario, gracias a su decisión de volver a casa para ver el programa de Lanata, pudo estar presente para salvar a Conan durante un incendio en su departamento del Abasto.

“Tengo un fuerte agradecimiento a Lanata, y él nunca lo supo. Lo sabe muy poca gente. No hace falta que aclare que lo más importante de mi vida son mis hijitos de cuatro patas: Conan, Milton, Robert y Lucas; y hoy mi hermana. Y después el mundo, si se quiere”, arrancó Milei con su relato.

“Yo era un cliente intenso de PPT (el programa que Lanata conducía en Canal 13) -continuó-. Estaba en la casa de mi madre y al otro día tenía que ir muy temprano a trabajar. Mi mamá me dice: ‘¿por qué no ves Lanata acá?’. Y le dije mejor me iba a casa porque me tenía que levantar temprano", explicó.

Para el jefe de Estado, esa decisión fue crucial, ya que, pocos minutos después de llegar a su departamento, una explosión en el edificio desató un incendio. “Pensé que lo habían censurado a Lanata. De repente empiezo a respirar el aire, estaba raro. Conan se va al balcón y yo fui al balcón. Una vecina me llama y me dice: ‘hay un incendio’”, recordó.

El presidente detalló que logró rescatar a Conan, quien pesa aproximadamente 90 kilos, bajándolo por las escaleras mientras el edificio estaba lleno de humo y vidrios rotos. Una vez a salvo, llevó al perro al veterinario para que lo revisara, descubriendo que quien más necesitaba atención era él mismo. “Conan estaba bien, el problema era yo, estaba cianótico, me había puesto azul”, contó.

Milei cerró el relato, con un nuevo mensaje postmortem hacia Lanata: “Pude haber tenido muchas diferencias, pero cuando yo me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas yo estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata.”