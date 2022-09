Mirtha Legrand se hartó de los memes por su edad

Mirtha Legrand volverá a la televisión el sábado y previo a su regreso a la televisión después de casi dos años fuera del aire, la Chiqui dialogó con Diego Leuco y Luciana Geuna en Telenoche (El trece) y anticipó cómo se prepara para su programa.

La diva habló sobre la realidad argentina y los temas que preocupan a los argentinos y negó invitar al presidente Alberto Fernández. “No voy a cambiar nada. Haré preguntas incisivas. Me gusta contar y no molestar al invitado”, dijo la conductora quien también se reconoció “muy exigente”.

Sobre sus preguntas a los invitados, Geuna quiso saber: “Si tuvieras a Cristina sentada en la mesa, ¿qué le preguntarías?, ¿qué pregunta te parecería imprescindible?” a lo que reconoció: “Le preguntaría si es una mujer feliz, si es feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está su hija, que nunca supimos más de la salud de su hija”.

Otro de los temas fue la muerte de la Reina Isabel II que puso a Mirtha en el ojo de los usuarios de Internet y las redes sociales fueron invadidas de memes. Sobre este punto también le consultaron. “Hubo montón de memes sobre la longevidad”, anticipó Geuna a lo que Legrand sorprendió con su respuesta: “Son muy pesados”, dijo sincera la conductora.

“Mientras no me traten mal no me molesta, pero siempre dicen alguna maldad” reflexionó la diva sobre los memes que circularon en las redes tras la muerte de la reina a sus 96 años. Y siguió: “Los años hay que respetarlos”.

Embed MURIÓ LA REINA ISABEL PERO MIRTHA LEGRAND SIGUE VIVA, todo indica que argentina este año gana el mundial pic.twitter.com/TriQmCJijY — cami (@mooniegust) September 8, 2022

Fue en ese momento que Leuco quiso saber qué piensa de la muerte a lo que Legrand sostuvo que claro que piensa en la muerte “yo soy grande, pero trato de sacarlo de mi cabeza y evitarlo” y fue contundente: “Adoro la vida. Me gusta aún con sinsabores".

En cuanto a su regreso no hay dudas de que Mirtha quiere ganar en la audiencia y ser uno de los programas más vistos de las noches del sábado. Vale recordar que competirá de forma directa con Andy Kusnetzoff quien estará al frente de PH: Podemos Hablar por la pantalla de Telefe. "Quiero ganar en el rating", dijo la conductora que tiene más de 50 años en los medios.

Fuente: lmneuquen.com