Movilero compró cocaína en vivo y apareció la policía

Fabián Rubino, notero de “Desayuno Americano”, el programa que conduce Pamela David por América TV, compró droga en vivo en un búnker narco ubicado en el barrio porteño de Once.

Según informaron al comienzo de la secuencia, el móvil se trasladó hacia un domicilio ubicado en la calle Sarmiento al 3100 tras las denuncias de los vecinos, quienes aseguraban que allí funcionaba un búnker narco y que la policía no daba respuestas.

Una vez en el domicilio, Rubino decidió ingresar al lugar para ver si podía comprar algún tipo de estupefaciente. “Voy a ver si se puede comprar”, expresó el movilero mientras desde el estudio le advertían que tuviera cuidado.

“Hola, ¿se puede comprar? ¿Cuánto?”, se lo escucha decir a Rubino mientras habla con una persona que se encontraba dentro del búnker. La respuesta sobre el precio de la mercadería llegó del otro lado de la puerta: “$1500".

Desde el piso, Pamela David se mostró sorprendida por la secuencia: "Yo no puedo creer lo que acaba de pasar. No lo puedo creer. No salgo de mi asombro".

En tanto, el movilero de “Desayuno Americano" expresó: “Me mató el chiquito que salió de ahí, era un menor de edad... La verdad es que acá corremos riesgo todos. El corazón me palpita y no me para de latir. Pasé un momento totalmente a full y pusimos en riesgos nuestras vidas. Entrás, es todo oscuro, hay un agujero y ahí haces la transacción”.

Minutos más tarde, efectivos de la Policía de la Ciudad se hicieron presente en el lugar, analizaron la sustancia que compró Fabián Rubino y el reactivo dio positivo.

El material, que debe ser colocado en un sobre con un acta firmada por todos los involucrados en el procedimiento, se enviará a la fiscalía, donde se analizarán las cantidades y purezas del material para que luego se instruya la causa.