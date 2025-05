Murió Ed Gale, el actor que interpretó al muñeco Chucky

El actor estadounidense Ed Gale, famoso por encarnar al muñeco asesino de la película Chucky y a otros personajes memorables, falleció a los 61 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, Kayse Gale, a través de las redes sociales, donde lamentó la pérdida y compartió imágenes de la carrera artística de su tío.

Aunque no se reveló la causa exacta del fallecimiento, se sabe que Gale enfrentaba graves problemas respiratorios desde hace varios años. En su mensaje, Kayse recordó la trayectoria de Ed: “Con gran pesar, anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro tío. Ed Gale tuvo su último adiós y ahora es la estrella principal en el más allá. Ed había viajado a California a los veinte años, con 41 dólares y un sueño, y nunca miró hacia atrás”.

Nacido el 23 de agosto de 1963 en Plainwell, Michigan, Ed Gale superó las dificultades asociadas a la acondroplasia, un trastorno del crecimiento, para convertirse en un actor versátil y querido. Su gran oportunidad llegó en 1986 con la película Howard the Duck, donde interpretó el papel titular dentro del traje del personaje de Marvel.

“Estaba muy emocionado por conseguir el papel, pero no tenía ni idea de quién era Howard The Duck ni de que fuera un personaje de cómic de Marvel. Me puse el traje todos los días durante casi 10 meses. Fui el único actor que lo interpretó”, declaró Gale en una entrevista.

En 1988, Gale alcanzó la fama al ponerse el traje de Chucky, el muñeco diabólico de la exitosa saga de terror. También participó en la primera secuela de la franquicia durante la década de 1990. Entre sus otros trabajos destacados se incluyen roles en Spaceballs, la comedia dirigida por Mel Brooks, Chopper Chicks en Zombietown, Mom and Dad Save the World, The Little Rascals y La nueva Pesadilla de Wes Craven.

A lo largo de su carrera, Ed Gale participó en más de 130 películas, programas de televisión y anuncios publicitarios, dejando un legado imborrable con sus icónicos personajes y un estilo único.