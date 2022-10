Murió el actor Robbie Coltrane: interpretó a "Hagrid" en Harry Potter

A los 72 años murió el actor británico Robbie Coltrane, quien dio vida al personaje Rubeus Hagrid en la saga cinematográfica Harry Potter, basada en las novelas de J.K. Rowling. El papel lo convirtió en uno de los íconos más queridos del cine y la última vez que se le vio junto al elenco fue en el especial lanzado en la Navidad de 2022.

Coltrane también participó de varias películas y series de TV, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995 y The World Is Not Enough, de 1999.

El reconocimiento mundial le llegó a principio de los 90 cuando se puso en la piel del psicólogo criminal “Fitz” Fitzgerald en la serie de televisión Cracker de Jimmy McGovern. Este rol le permitió ganar el premio Bafta como mejor actor de televisión tres años seguidos entre 1994 y 1996.