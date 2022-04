Murió el "Beto" Acosta y el básquet lo llora

El básquetbol de Comodoro Rivadavia y de la Patagonia se encuentra de luto porque en horas de la madrugada de este jueves falleció Mario el "Beto" Acosta. El exentrenador y jugador nacido en la provincia de Santiago del Estero murió a los 65 años víctima de un cáncer del cual se encontraba luchando en estos últimos meses.

De esa manera, el básquet de la Patagonia ya no podrá contar con la presencia del "Beto", un entrenador carismático que estuvo ligado por muchos años en Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia -como jugador y técnico-, que dirigió también en la provincia de Santa Cruz y últimamente estaba en el Club Atlético Florentino Ameghino, donde era el coordinador general de la escuelita de básquetbol, además de estar con las formativas, en ambas ramas.

Tras conocerse esta triste noticia, toda la gente del básquetbol se expresó al respecto. "Hasta siempre Beto querido. Me quedo con el último abrazo que nos dimos el día que nuestra querida FEDE volvía a un federal. Que quedo con el PapaFrita que siempre fui. Me quedo con esa sensación de verte después de años y que sea como cuando tenía 4 años picando un balón en la Caldera. Buen viaje a esta gran persona. VUELA ALTO QUERIDO Beto Acosta", fueron palabras de Diego Carrizo, una de las tantas personas que se expresó en su Facebook y que tuvo el gusto de conocerlo.

"Descansa en Paz! Abrazo al cielo y me quedo siempre los mejores recuerdos del vos! Gracias Beto Acosta ! QEPD", dijo por su parte Juan Pablo Caffaro.

Mientras tanto, Federico Alesso, exjugador que pasó por las filas de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la década del 90 manifestó: "Y la noticia que no queríamos que llegue nos golpea fuerte hoy... Este recuerdo dejaste en mí vida: un durisimo contrario, un tremendo DT y un gran amigo. QEPD gran Beto".

"Hasta pronto papa frita!! Gracias por ser una excelente persona dentro y fuera de la cancha, de dar grandes consejos del juego como en la vida, llegó el momento de descansar Beto Acosta abrazo al cielo!", dijo por su parte Lucas Cocha, ex jugador de la Fede.

Mientras tanto, Juan Carlos Fernández, secretario técnico de la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol y amigo también le dedicó algunas palabras. "Otro día que debo poner en mi agenda para tener el recuerdo de la partida de un gran amigo que dio la vida, y en especial fue quien me enseñó a amar este bendito deporte que es el básquet. Hoy te ganó la defensa dura de la zona que te impuso el rival, pero supiste mover la bola hasta el último segundo del juego, pero no pudiste vencerla, no importa, siempre estarás en nuestros corazones en donde quedaron los mejores recuerdos de enseñanza de vida y en especial el básquet. Hasta siempre "Beto" y por tu eterno descanso, QEPD".

Y así es y serán seguramente por toda la jornada de este jueves y los días siguientes, las muestras de afecto para con el "Beto", un entrenador que dejó un recuerdo imborrable.

Mario Acosta alcanzó a ver el debut de su querida Federación Deportiva en la Liga Federal, siendo esa una de sus últimas apariciones. Al poco tiempo, el "Beto" comenzó a sentirse mal y por esa razón, la gente, amigos y todo el ambiente del básquetbol, comenzaba a expresarse a través de las redes sociales deseándole una pronta recuperación. Pero Mario hizo todo lo que pudo, y no le alcanzó. Su corazón dijo basta y ahora el básquet lo llora.