Murió Juan Manuel Abal Medina, una figura clave del peronismo histórico

Juan Manuel Abal Medina (padre), una de las figuras más relevantes del peronismo, falleció este domingo a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia a Infobae. Abogado, periodista y político, Abal Medina dejó una huella imborrable en la historia del movimiento justicialista, del que fue secretario general en los años setenta, durante el regreso del líder Juan Domingo Perón al país tras 17 años de exilio y proscripción.

En sus últimos años, Abal Medina enfrentó una dura batalla contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Sus restos serán despedidos este lunes en una ceremonia íntima en el cementerio de Recoleta.

Su trayectoria política estuvo marcada por desafíos decisivos: Perón lo designó como el encargado de facilitar su retorno a la Argentina y de mediar entre las distintas vertientes del movimiento, en especial entre la juventud peronista y el sindicalismo tradicional, columna vertebral del justicialismo. Su habilidad para intentar amalgamar estas corrientes definió parte de la historia del peronismo de los años más convulsionados del país.

Abal Medina nunca integró las filas de Montoneros, aunque la organización guerrillera influyó de modo indirecto en su vida: su hermano, Fernando, fue uno de los primeros militantes caídos de esa agrupación.

En su libro Conocer a Perón, Abal Medina relató su vínculo con el líder y reivindicó su figura frente a lo que consideraba visiones distorsionadas o malintencionadas. Siempre reivindicó su lealtad al pensamiento original de Perón y buscó, en sus últimos años, esclarecer el sentido profundo del movimiento justicialista. En sus reflexiones finales evocó también a figuras como José Ignacio Rucci y Rodolfo Galimberti, actores clave de aquella etapa.

En una de sus últimas entrevistas, al recordar la muerte de Perón, Abal Medina confesó: “Sentí un enorme vacío, un enorme vacío. Y... (hizo una larga pausa)... no fui a Olivos. Esquer me había dicho como cosa de él que fuera. Le dije: ‘Si lo pide la señora voy’ (por Isabel Perón), pero como no lo pidió, preferí no ir. Yo preferí tomarme un tiempo antes de ver al General muerto. Necesitaba prepararme yo también. Puede sonar cobarde, pero fue la verdad. Fue así”.