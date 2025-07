Murió Michael Madsen, actor icónico de Tarantino

Michael Madsen, recordado por sus papeles en películas de Quentin Tarantino y por una trayectoria de más de cuatro décadas, falleció este jueves en su residencia de Malibú. Tenía 67 años.

Según confirmó su representante, Ron Smith, el actor sufrió un paro cardíaco y no se sospecha de intervención de terceros, por lo que la muerte se presume de causa natural.

Madsen, nacido en Chicago, se convirtió en un ícono de la pantalla grande a partir de su recordado rol como Mr. Blonde en Reservoir Dogs (1992), y continuó con participaciones destacadas en Kill Bill, Donnie Brasco, Sin City, Thelma & Louise y la reciente Once Upon a Time in Hollywood (2019).

En paralelo, también prestó su voz en videojuegos como Grand Theft Auto III y Dishonored, y protagonizó varias producciones independientes, trabajando con directores de la talla de Oliver Stone, Ridley Scott y James Cameron.

En los últimos años, Madsen había retomado proyectos independientes con películas como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Además, estaba preparando la publicación de un libro de poemas titulado Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems.