Murió un candidato tras descompensarse en un streaming

El dirigente supo ocupar los cargos de diputado y concejal de Posadas, Misiones. Pese a los intentos de salvar su vida, llegó sin signos vitales al hospital.

La repentina muerte de Hernán Damiani a los 65 años conmocionó al ámbito político de Misiones, donde su figura se consolidó como una de las más influyentes dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial. El político sufrió una descompensación en vivo mientras participaba de un debate en un canal de streaming, por lo que tuvo que ser trasladado hacia un hospital local.

Después de que el dirigente fuera ingresado al Hospital Madariaga de Posadas, el personal médico constató su muerte. La misma habría estado vinculada con un infarto que le impidió continuar con su participación en el programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming. En el mismo panel se encontraban presentes el coordinador Regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, el conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, y Aída Vaztique, entre otros participantes.

Luego de que se confirmara la muerte del candidato a diputado nacional, Doroñuk encabezó un comunicado en nombre de la empresa de streaming para pedir que no se difundieran las imágenes del momento en el que el radical se descompensó en vivo.

“Pedimos, por favor, a quienes están conectados al vivo y quienes vieron lo acontecido que, por favor, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia”, expresó el conductor del programa al sugerir que “quienes profesan la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea”.

Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, emitió un mensaje de condolencias por lo ocurrido este miércoles a la tarde.

A lo largo de su carrera, Damiani ocupó cargos clave en la política misionera y nacional. Desde desempeñarse como presidente de la UCR de Misiones, llegó a ser diputado tanto a nivel provincial como nacional y ejerció como concejal de Posadas. Además, integró la convención constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital provincial, instancia en la que dejó una huella significativa en la institucionalidad local.