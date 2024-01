Nadal no jugará el Abierto de Australia

El tenista español Rafael Nadal anunció en sus redes sociales que no jugará el Abierto de Australia tras la lesión que sufrió en el torneo de Brisbane, en el enfrentamiento de cuartos de final ante el local Jordan Thompson.

Nadal, que reapareció en el certamen australiano la semana pasada después de casi un año apartado de las canchas por una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, sintió molestias en la zona dañada tras jugar ante Thompson, que se impuso al ganador de veintidós grandes en un partido resuelto en tres sets y que duró más de tres horas.

Nadal explica que la dolencia no es una recaída, sino un pequeño desgarro en un músculo, por lo que se muestra optimista en cuanto a la recuperación, a pesar de que le impedirá disputar el primer Grand Slam de la temporada, del que ha salido vencedor en dos ocasiones, la última en el 2022.

"Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia", indica Nadal en su mensaje.

"Ahora mismo, no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar. He trabajado muy duro durante el año para este regreso y, como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en tres meses", agrega el tenista español que en las últimas horas había llegado a Melbourne procedente de Brisbane.

"Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y hasta pronto!", concluyó el balear que viajará a España en las próximas horas para iniciar la recuperación de este contratiempo.

DIMITROV ES CAMPEON EN BRISBANE

El búlgaro Grigor Dimitrov conquistó el torneo de Brisbane, de categoría 500 y disputado sobre superficie de cemento, tras superar en la final al danés Holger Rune, primer cabeza de serie, por 7-6 y 6-4 en dos horas y diecinueve minutos de encuentro.

Dimitrov, que inició la cita como el segundo cabeza de serie, sacó provecho de la única pelota de quiebre que se concretó en el partido, en el séptimo juego de la segunda manga. Las otras once, tres favorables a Rune y ocho al búlgaro, terminaron por esquivarlas los sacadores.