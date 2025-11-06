Le ganó como local 91-82 en el partido que cerró la fase regular. Los cruces del Final Four serán Náutico Rada Tilly-Ferrocarril Patagónico y Huracán-La Fede.

Náutico se impuso a La Fede y finalizó segundo la fase regular del Prefederal

Náutico Rada Tilly superó este miércoles de local a La Fede Deportiva de Comodoro Rivadavia por 91-82 en el partido que marcó el cierre de la fase regular del Torneo Prefederal de básquet masculino.

El encuentro, que se jugó en cancha del “Aurinegro”, tuvo parciales por cuarto de juego de: 22-19, 46-40 y 70-62, los tres para el dueño de casa.

Con ese resultado, Náutico terminó segundo, mientras que La Fede quedó en el cuarto escalón. Huracán de Trelew fue primero y tercero finalizó Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, todos protagonistas del Final Four a jugarse el 15 y 16 de este mes en Trelew.

En el “Aurinegro”, se destacó el pivote Diego Romero, con 20 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, mientras que el escolta Alejandro Ivetich lo siguió con 19 tantos, 8 rebotes, 7 asistencias y 2 recuperos, siendo el MVP del juego.

También fueron importantes, los aportes de Pablo Soto Solís (13 unidades y 5 asistencias) y de Yamil Jasín (12 tantos y 2 pases gol).

Por el lado del “Bordó”, sus mejores valores resultaron Luis Alderete, quien fue el goleador del juego, con 23 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes y una tapa. El pivote David Fric aportó 16 tantos, Catriel Aredes totalizó 15 unidades con 11 rebotes, 2 pases gol y 3 recuperos, y Franco Secchi, marcó 13 unidades, con 4 rebotes y 3 pelotas recuperadas.

De esa manera, Náutico se quedó con el segundo puesto de la fase regular y en el Final Four, se las verá con Ferro. El otro duelo lo protagonizarán Huracán, quien fue el mejor de la fase regular y llega invicto a esta definición, y La Fede Deportiva.

Si bien no están confirmados los horarios del Final Four a jugarse en el gimnasio Atilio Viglione, el sábado 15 jugarían a las 19, Náutico-Ferro y luego Huracán-La Fede. Mientras que al día siguiente, se disputará la final, donde se conocerá el campeón de la Zona Sur. Los finalistas de este certamen, lograrán el ansiado ascenso al Federal.