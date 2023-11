Navarro Montoya cuestionó a la oposición de Macri

Carlos "Mono" Navarro Montoya cuestionó a Mauricio Macri y a Andrés Ibarra en la previa a las elecciones en Boca. El exarquero del club apuntó contra la oposición durante su participación en Pasión por el Fútbol, el programa de televisión que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo los domingos por la noche en El Trece.

En la antesala a los comicios del domingo 3 de diciembre en la institución, el exfutbolista de 57 años cruzó a la fórmula opositora al oficialismo que lideran Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. El panelista disparó munición gruesa por las constantes denuncias en la Justicia que postergaron, por ahora, un día las elecciones.

En pleno programa, el exportero le comentó directamente al "Pollo" Vignolo: "A mí no me gustó, y tengo que ser sincero, la maniobra utilizando directamente a algunos miembros de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas). Me pareció que es una chicana innecesaria para correr la fecha". Al mismo tiempo, opinó que "es mucho más simple el trámite: tiene que haber un pedido institucional de la DAIA y no utilizar después al socio, que manifestaron que ellos no tenían nada que ver con esa presentación".

"Me parece que es un golpe bajo que era innecesario, no me gustó en este caso la actuación de la oposición", enfatizó el emblema del "Xeneize". "Eso fue raro porque tres de esos cinco socios que supuestamente presentaron la denuncia, se presentaron en la Justicia con un escribano diciendo que no fueron ellos los que firmaron, que no tenían nada que ver", acotó Martín Arévalo.

"Me parece que es una elección en la que se enfrentan el máximo ídolo de la historia con el mejor Presidente de la historia", aportó Vignolo.

"Para mí el mejor dirigente de la historia es Antonio Alegre", se diferenció Navarro Montoya en referencia al exmandamás de la entidad de La Ribera entre 1985 y 1995. "Bueno, el más exitoso...", concluyó Vignolo.

Fuente: El Destape