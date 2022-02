Nena de 9 años mató a su hermano de 4 a escobazos

Una nena, de nueve años, fue detenida tras ser acusada de matar a golpes a su hermano, de cuatro, con un palo de escoba. Por el crimen, también fue arrestada la tía de los chicos, quien estaba al cuidado de ellos.

El aberrante hecho ocurrió en la localidad estadounidense de Jacob Drive, en el estado de Alabama. Si bien recién salió a la luz en los últimos días, el asesinato sucedió la semana pasada. Luego de recibir una denuncia sobre un niño que había sufrido una lesión médica en una casa, los agentes arribaron al domicilio y encontraron al menor fallecido, con marcas de lesiones en el cuerpo que serían previas a los golpes que le quitaron la vida.

Así, mientras el informe policial fue catalogado como “abuso a largo plazo”, se procedió a la aprehensión de la niña acusada de matar a su hermano, identificado como King Lyons. Junto a ella, las autoridades detuvieron a la tía, llamada Yolanda Denise Coale, bajo el cargo de “abuso infantil agravado de un niño menor de seis años”.

“Me enteré de la noticia por la tele, vi la información pero no me imaginaba que podía ser mi hijo. Cuando apareció esa casa, dije: ‘Dime que ese no es mi hijo’”, dijo Ronald Lyons, padre de la víctima.

De acuerdo a lo relatado por los efectivos, Coale se había despertado con el sonido de los gritos de los chicos y encontró a la niña golpeando al más pequeño. La mujer se declaró inocente de los últimos cargos en la corte del condado de Mobile.