Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de dos casos de influenza A H3N2 en la provincia y llevó tranquilidad a la población al asegurar que no existe circulación comunitaria sostenida del virus.

La información fue brindada por el ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, quien explicó que ambos pacientes estuvieron internados a causa de un cuadro de neumonía, pero evolucionaron de manera favorable y ya recibieron el alta médica.

Según detalló el funcionario, se trata de casos aislados y hasta el momento no se registra transmisión comunitaria, de acuerdo con los datos relevados por el sistema de vigilancia epidemiológica. La situación se encuentra bajo control y es monitoreada de forma permanente por los equipos de salud.

El subclado K del virus influenza A H3N2 fue detectado recientemente en distintos países, en un contexto de aumento de la circulación viral a nivel internacional. No obstante, las autoridades sanitarias aclararon que no se ha observado un incremento en la gravedad de los cuadros clínicos ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en comparación con temporadas anteriores.

Regueiro señaló que el sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra fortalecido y en alerta permanente, con el objetivo de detectar de manera temprana cualquier situación que requiera intervención sanitaria. Asimismo, remarcó que no se trata de un escenario de alarma, sino de un seguimiento preventivo y controlado.

Desde el Ministerio de Salud reiteraron la importancia de mantener las medidas de prevención habituales para las enfermedades respiratorias, especialmente en los grupos de riesgo. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener actualizado el esquema de vacunación antigripal, especialmente en personas gestantes, puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, niños de 2 a 8 años con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con enfermedades preexistentes y mayores de 65 años.

También se aconseja lavarse frecuentemente las manos, ventilar los ambientes, cubrirse al toser o estornudar y, ante la aparición de síntomas respiratorios, permanecer en el hogar y consultar al sistema de salud, especialmente en caso de integrar algún grupo de riesgo.