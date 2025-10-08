Newbery y la CAI se medirán en el arranque del Regional

La Comisión de Campeonato del Consejo Federal de AFA confirmó zonas, reglamento y fixture del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, que dará comienzo el domingo 19 de octubre.
Jorge Newbery y la Comisión de Actividades Infantiles compartirán la Zona 11 de la Región Patagónica junto a Camioneros de Caleta Olivia y Empleados de Comercio de Trelew.
Clasifican directamente a la Tercera Ronda el primero y el mejor segundo de las diez zonas de cuatro equipos que integran la Región Patagónica. Acceden a la Segunda Ronda los siguientes ocho mejores segundos (eliminación directa a doble partido y pasan a la Tercera Ronda).
Foto: Prensa Jorge Newbery.
…………………….
Fixture
1ª fecha (19/10)
- Camioneros vs Empleados de Comercio.
- Jorge Newbery vs CAI.
2ª fecha (23 o 24/10)
- CAI vs Camioneros.
- Empleados de Comercio vs Jorge Newbery.
3ª fecha (2/11)
- Camioneros vs Jorge Newbery.
- CAI vs Empleados de Comercio.
4ª fecha (9/11)
- Empleados de Comercio vs Camioneros.
- CAI vs Jorge Newbery.
5ª fecha (16/11)
- Camioneros vs CAI.
- Jorge Newbery vs Empleados de Comercio.
6ª fecha (23/11)
- Jorge Newbery vs Camioneros.
- Empleados de Comercio vs CAI.