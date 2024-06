"No fue positiva la primera mitad del año", admitió 'Coco' Muñoz

El destacado deportista Eulalio ’Coco’ Muñoz, con absoluta sinceridad, reflexionó sobre su actualidad deportiva en el diálogo que mantuvo con el área de prensa de Chubut Deportes y explicó: “La verdad que no salió nada de lo que tenía pensado con mi entrenador porque habíamos entrenado muchísimo para lograr la clasificación y meternos dentro de los Juegos Olímpicos y no se pudo. Para ser honesto y sincero no fue positiva la primera mitad del año, corrí solamente tres carreras como Cipolletti, que finalicé segundo, luego el maratón de Rotterdam que no pude conseguir la marca para los Juegos y después competí en Perú, donde tuve que retirarme por primera vez en mi vida de una competencia, así que no fue mi mejor mitad de año”, comentó el popular “Coco” en el comienzo de la charla.

En cuanto a su actividad prevista para el segundo semestre del año, el atleta nacido en Gualjaina se mostró optimista: “Obviamente que hablamos con mi entrenador y planificamos la segunda parte donde lo más importante va a ser correr el medio maratón de Buenos Aires, vamos a tratar de lograr una buena marca y es por eso que ya estamos entrenando. Me tomé una semana después de Perú, descansé un poco y ya estoy retomando los volúmenes que solemos hacer para este tipo de competencias”.

“Más allá del momento lo tomo con todo el profesionalismo que corresponde, de cumplir día a día con todos los entrenamientos que Rodrigo (Peláez) dispone. En lo físico me siento muy bien, trabajando y fortaleciendo en el gimnasio con la ayuda del profesor Leo Walter y como te digo, tratando de mejorar siempre, que es nuestra idea”.

Más adelante, dijo que: “Seguro que hay que ser realista y sincero, ya que los últimos años no he podido plasmar en resultados, lo que hemos podido trabajar en los entrenamientos pero hay que seguir fuerte para adelante, pensando que estamos bien y las cosas en algún momento se van a dar. Así lo siento, así lo creemos y ojalá la del medio maratón sea una buena marca que es para eso que estamos trabajando siempre acompañado”.

BECA DEPORTIVA

“Quiero agradecer a Chubut Deportes por el constante apoyo en mis competencias nacionales e internacionales, con los viajes, así que super agradecido. Las becas siempre son importantes y la de Chubut Deportes más que nada porque es a la provincia a la cual represento. De mi parte solo queda trabajar, seguir entrenando y tratar de darle buenos resultados a mi provincia y a la gente que nos banca”.

FAMILA Y AFECTOS

“Estuve en mi pueblo visitando a mi familia y la verdad que siempre es lindo reencontrarse con los afectos, siento el acompañamiento de la gente que me rodea y también de la gente que no me conoce y a través de las redes sociales tiran buenas energías. Ojalá que el 25 de agosto al mediodía podamos tener buenas noticias para todos”.