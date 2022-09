Se trata del asesino de Carolina Aló, a quien mató de 113 puñaladas. Hasta el intendente mostró su preocupación y piden declararlo persona no grata.

No quieren al femicida Fabián Tablado como vecino

Los habitantes de la ciudad correntina de General Virasoro están en estado de alerta ante la posibilidad de que el femicida de Carolina Aló, Fabián Tablado, resida allí y mostraron su negativa a tenerlo como vecino.

Emiliano Fernández, intendente del lugar, también hizo referencia a la cuestión y fue contundente: "Nos genera muchísima preocupación de que alguien así viva acá", dijo el responsable del gobierno municipal.

Sobre el estado de animo de los habitantes del lugar, el jefe del municipio indicó: "Sabemos que la persona informó que está alojado acá. Es preocupante porque es una persona peligrosa, salió de la cárcel y volvió, porque rompió la perimetral que tenia sobre la familia de la víctima".

Y agregó: "Me contacté con el dueño del lugar para que me confirme si es que vive efectivamente ahí. Sabemos que esta persona tiene derechos, pero creo que la sociedad virasoreña no va a estar muy tranquila de saber que una persona como esa resida acá".

El intendente reafirmó que "no es normal tener un femicida con estas características, es preocupante y una vez que tengamos la confirmación de que está acá, veremos cómo avanzamos". Hasta el momento, nadie pudo afirmar si tiene una vinculación con la localidad, es decir, si viven familiares directos o lejanos.

De todas maneras, los habitantes están pensando en declararlo persona no grata si realmente se confirma que vive en la ciudad. Ante esta posibilidad, el intendente señaló que los concejales ya estarían preparando el proyecto de ordenanza: "Es una persona que no va a ser bienvenida por los antecedentes que tiene".

Además, trascendió que los comerciantes, empresarios y agropecuarios de la zona le habrían hecho saber a Tablado que ninguno de ellos "le abrirá las puertas a un femicida, ni tampoco lo aceptará como empleado", al tanto que miran con recelo la actitud que tomó el dueño del inmueble quien aceptó rentarle la propiedad.