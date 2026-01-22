"No tenemos dinero para pagar un alquiler"

Vecinos de El Marquesado reclaman soluciones habitacionales y confirman un subsidio para alquileres. Son 41 las familias afectadas.

La situación que atraviesan las familias del barrio El Marquesado continúa generando preocupación e incertidumbre. Patricia, vecina del sector, aseguró que entre este jueves y viernes se habilitará un subsidio destinado a aquellas familias que necesiten afrontar el pago de un alquiler, según les fue informado por autoridades municipales.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3, la vecina explicó que este beneficio fue uno de los puntos abordados durante una reunión mantenida el miércoles con el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli. “Le entregamos un escrito donde detallamos las necesidades que necesitamos tratar con urgencia”, indicó.

Según relató, el principal reclamo pasa por una respuesta habitacional concreta. “Todas las familias tuvimos que irnos porque nos cortaron los servicios, pero no tenemos viviendas propias adonde ir ni recursos económicos para alquilar”, señaló. En total, son 41 las familias afectadas.

Patricia también informó que Sampaoli les confirmó que la emergencia fue declarada inicialmente por un plazo de 90 días, aunque existe la intención de extenderla hasta un año, en función de la evolución de la situación.

En este contexto, advirtió que ninguna de las familias pudo retirar la totalidad de sus pertenencias de las viviendas. “Mucha gente hace guardia durante la noche porque ya hubo intentos de robo”, sostuvo.

Finalmente, la vecina remarcó que el problema no es nuevo y que viene siendo denunciado desde hace más de una década. “Desde 2012 venimos alertando sobre esta situación. No estamos diciendo que lo nuestro sea más grave que lo de otros barrios, pero necesitamos respuestas concretas y oficiales”, concluyó.