"No vamos a tener un presidente socialista y mucho menos si es mujer"

Ya de lleno en campaña tras el último debate con el candidato demócrata Joe Biden, Donald Trump visitó este viernes el estado de Florida, donde suplicó a las mujeres que lo "amen".

"Por favor ámame, mujer de los suburbios, quiero que me ames", dijo el presidente a la multitud que participó del acto convocado por los republicanos para impulsar la candidatura del actual presidente.

Una súplica vinculada a que, según los sondeos, Trump se encuentra muy por debajo de Biden entre los votantes de la tercera edad, las minorías raciales y justamente entre las mujeres estadounidenses.

Sin embargo, volvió a mostrar públicamente ciertos rasgos de racismo y misoginia, gesticulando y afirmando que "no voy a tolerar" que Estados Unidos tenga "una presidenta socialista", en alusión a Kamala Harris.

"No vamos a ser una nación socialista; no vamos a tener un presidente socialista, especialmente una presidenta socialista... No lo voy a tolerar", dijo ante sus seguidores.

Harris –afroamericana de origen surasiático– es la candidata vicepresidenta por los demócratas y como senadora viene abogando por la reforma del sistema de salud, la legalización del cannabis, facilitar la ciudadanía a los inmigrantes indocumentados, la prohibición de las armas de asalto y una reforma fiscal progresiva.

A todo ello llama Trump ser "socialista", sin contar con que la compañera de Biden fue una de las principales críticas de la gestión republicana y quien cuestionó con mayor dureza a los funcionarios del actual presidente cuando concurrieron al Senado.

Y de paso, para no ser menos intolerante, también criticó a Barack Obama, volviendo a hacer hincapié en el segundo nombre del expresidente: "Barack Hussein Obama", se encargó de subrayar.