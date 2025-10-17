Noviembre arrancará con La Copa Top Race

La competencia se correrá el 1 y 2 del próximo mes en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Otorgará premios especiales.

El 1 y 2 de noviembre en el circuito 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, se dará inicio a la Copa Top Race YPF INFINIA que tendrá una sola divisional con todos los autos bajo un reglamento unificado y que otorgará premios especiales que se aplicarán para la temporada 2026.

Este torneo premiará a los pilotos que finalicen en los tres primeros lugares de la sumatoria de puntos de los tres eventos. La segunda será el 23 de noviembre y la tercera el 21 de diciembre, ambas carreras con escenarios a confirmar.

El ganador de esta Copa recibirá el premio de una bonificación en los derechos de inscripción y gastos del motor utilizado durante todo el 2026; el segundo tendrá 4 neumáticos Pirelli sin cargo por fecha y el tercero junto al ganador de la Copa Master 2 neumáticos Pirelli sin cargo por carrera.

La Copa Top Race YPF INFINIA comienza el 1 y 2 de noviembre en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires compartiendo el fin de semana junto a la 8ª fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y un nuevo compromiso del Campeonato 2025 de la Fiat Competizione.