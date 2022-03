Nueva denuncia contra Fabián Gianola

Fabián Gianola recibió otra denuncia. Se trata de una masajista, quien en las últimas horas se presentó ante la Justicia y reveló que algún tiempo atrás el actor contrató sus servicios pero terminó propasándose con ella.

La periodista Cora Debarbieri reveló en el programa A la tarde el relato de la mujer. "Cuando llegó a la habitación, la primera impresión desagradable consistió en que Gianola estaba esperándome cubriendo solamente con una toalla chica su zona íntima", dijo la periodista replicando las palabras de la mujer.

Y continuó con el relato: "Lo siguiente que me incomodó fue que no paraba de hacer poses en la camilla. Y todo el tiempo me pedía masajes en los glúteos y más abajo. Yo no accedí de la forma en la que me lo pedía. Me hice la desentendida varias veces porque ya me incomodaba todo lo que sucedía".

"Terminé con los masajes. Cerré la camilla. Me acerqué a él para decirle mis honorarios, me agarró de las piernas, me empezó a abrazar y besar", afirmó la mujer.

Por último Debarbieri leyó: "Saqué toda la fuerza que yo tenía, pude soltarme y alejarme. En ese momento, me dijo '¿sabés quién soy yo? ¡Fabíán Gianola! ¡Vas a estar con Fabián Gianola!'. Le respondí: 'No me importa que seas Fabián Gianola'. Se acercó nuevamente sobre mí y lo retiré. Le aclaré: 'Yo solo vine a hacer masajes'".

"Ella dice que podría haber sido violada. Se pudo ir, pero estaba muy asustada", indicó tras finalizar el documento.

DENUNCIAS PREVIAS

La actriz y dirigente política Mabel Gagino se presentó hace unos días ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) una denuncia por abuso sexual contra el actor Fabián Gianola, ocurrida durante una gira teatral en 1993.

Gagino recordó que a Gianola lo conoció en un bar "por mi pareja de ese momento que iba a dirigir la obra "Los intereses creados'. Yo tenía unos 40 y el unos 28, cuando comenzamos a ensayar empezó el hostigamiento laboral permanente con cargadas violentas que me humillaban todo el tiempo y que hacían que tras cada ensayo me sintiese peor y más chiquita".

"La cosa era compleja porque yo ya venía mal barajada de mi casa donde vivía violencia por parte de mi pareja, quien además era el director de la obra en la que trabajábamos; Gianola que es un psicópata de libro detectó esa vulnerabilidad y la usó para maltratarme, yo traté de hablarlo con mi pareja en la intimidad del hogar, pero me mandó a callar y fue peor", añadió.

"El episodio más grave fue estando de gira en el teatro Roma que tiene unos camarines muy estrechos, yo estaba con otra actriz y él entró y me dijo 'dale, mostrame los pezones que yo te muestro la poronga' y se quedó ahí bloqueando la puerta mientras sostenía el pene en su mano; yo me quedé petrificada y como él insistía y yo solo quería que la situación termine me lleve las manos al escote para mostrarle mis pechos, gracias a Dios en ese momento reaccionó mi compañera y empezó a los gritos para que se vaya", añadió.

El actor ya fue formalmente denunciado por delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal por las actrices Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez, además Julia Miño, exempleada doméstica en la casa de Gianola, y la masajista, al momento no ha revelado su identidad.

La lista de acusaciones de mujeres que afirmaron haber tenido muy malas interacciones con Gianola incluye a Natacha Jaitt, Fabiola Yáñez, Andrea Ghidone, Mercedes Funes, Miriam Lanzoni, Dallys Ferreira y Sabrina Artaza.

La fiscalía General número 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal dispuso el procesamiento de Gianola por abuso sexual agravado por acceso carnal por los testimonios de Fernanda Meneses y Viviana Aguirre.