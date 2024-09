Nuevos detalles de las supuestas infidelidades de García Moritán

En el programa de LAM de este viernes, Yanina Latorre hizo la conducción ya que Ángel De Brito se tomó unos días de vacaciones al Sur. En el lugar de la panelista, estuvo de invitada Julieta Argenta quien llevó detalles de la situación política de Roberto García Moritán y sumó información de las supuestas infidelidades a Pampita.

Yanina le preguntó a Julieta: "En este momento, ¿Cómo es la situación política de Moritán?". A lo que la periodista respondió: "Primero y principal, la fuente es irrefutable. A mí me dicen que Roberto García Moritán habría estado en casa Lucía hasta este martes, después se mudó a las residencias del Faena, un departamento que le habría prestado un amigo".

Luego Argenta siguió dando más información: "El martes pasado habría habido una reunión en la cual Jorge Macri habría dicho 'Lo quiero afuera'. Lo habrían convencido de que se pida una licencia y cuando el tema baje la espuma lo sacarían del cargo". Actualmente, García Moritán es el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

"Ya estaría afuera, eso es lo que dice la mayoría del entorno", agregó la periodista. Pepe Ochoa sumó más data y dijo: "Acá laburo no hacía, así que por más que él quiera defender su cargo no va a poder". Julieta Argenta continuó: "Tendrían la información de que habría metido 300 personas en cargos públicos y lo que sorprende es que nadie sabe cómo tenía tanto poder. Estarían buscando quién le dio ese respaldo".

Respecto al actual Jefe de Gobierno, la periodista dijo: "Por otro lado, recalcar que Jorge Macri estaría muy pero muy enojado. Además del tema de los contratos, molestó muchísimo que habría hecho lobby por una empresa ligada al hermano".

Bajo toda la información que dio Julieta Argenta, en LAM, respecto a la situación política de Roberto García Moritán, afirmó la historia que tuvo el ministro con la periodista política que contó Yanina Latorre en el mismo programa.

"Lo de la periodista política es tal cual como vos confirmaste. No es una historia que continúe", detalló la periodista. Además, explicó otras cosas respecto a las supuestas amantes de Roberto, "Recién veíamos el tape donde mencionaste estas varias infidelidades. Evidentemente si ya nos llegan de bastantes fuentes es que hubo algunos acercamientos de él (Roberto) desprolijos con mujeres", agregó Argenta.

Julieta agregó un dato que hasta el momento no se sabía: "Hubo un caso en particular que a ella (Pampita) le habría molestado mucho de una chica que es de Provincia de Buenos Aires, joven y que no está ligada a la política", concluyó la periodista en LAM.

Después de varios días, la separación de Roberto García Moritán y Pampita sigue siendo tema en el medio. Además, sigue llegando información que esclarece bastante los supuestos motivos de la separación de esta pareja que lleva cinco años de matrimonio. La modelo todavía no habló ante los medios sobre su ruptura, aunque los periodistas la van a buscar a todos los lugares a los que va.