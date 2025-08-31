Unidos de Mar del Plata logró el título en masculino, mientras que Acosta de Don Bosco lo hizo en femenino. En ambos casos terminaron invictos.

Once Unidos y Mariano Acosta son los campeones del Nacional B de Handball

El Torneo Nacional Adulto B de handball finalizó en Comodoro Rivadavia con dos campeones invictos. Once Unidos de Mar del Plata se coronó en la rama masculina tras vencer a Escuela Pías 30-24 y Mariano Acosta de Don Bosco levantó el título femenino al superar a CID Moreno 24-14.

En tanto que Mitre (29-28 a Porvenir Talleres) y Platense (21-19 a Mitre) completaron los podios.

El torneo se jugó en Comodoro Rivadavia con la participación de 32 equipos de todo el país y fue organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes y Chubut Deportes, y bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.

Fueron seis días de competencia, tres sedes y transmisión en vivo marcaron la 19° edición del certamen organizado por FeChuBa y la CAH.

El torneo otorgó dos ascensos por rama a la División A, que se definirá en Córdoba del 13 al 18 de octubre.

En la ceremonia de entrega de premios estuvo el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, acompañado por Maximiliano Sampaoli, viceintendente de la ciudad, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes y el candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque.