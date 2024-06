Ordenan allanar los galpones donde Capital Humano guarda los alimentos

Luego de que se conocieran que el Ministerio de Capital Humano almacenó más de 5.000 toneladas de alimentos con próxima fecha de expiración, la Justicia le ordenó a Sandra Pettovello que determine un plan de distribución. Ante el incumplimiento de la cartera nacional, y tras el fallo que solicita a Gendarmería realizar un inventario de un galpón en Tucumán, el juez Sebastián Casanello ordenó un nuevo allanamiento en otro depósito.

Se trata del Centro Operativo Martelli, en Buenos Aires, el otro galpón en donde el Ministerio de Capital Humano acumuló mercaderías que fueron compradas por la anterior gestión nacional que tienen como destinatario a los comedores barriales. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 dispuso, en un fallo del sábado 1 de junio, una “orden de presentación con allanamiento en subsidio”.

Fuentes judiciales señalaron a Ámbito que el ministerio "no respondieron la intimación judicial del plan para repartir alimentos. Eso constituye desobediencia y no se puede incumplir, porque sería una especie de alzamiento y confesión del dolo". Hasta el momento, no existen detalles de la estrategia de distribución que asumirá el Ministerio de Capital Humano con los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.