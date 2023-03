Otamendi luchará por la tenencia de su hija mayor

El jugador de la Selección Argentina no está conforme con los dichos de su exmujer, y es por eso que tomó una contundente decisión.

En los últimos días, Nicolás Otamendi fue denunciado por Yanina Varela, su expareja, por no pasarle la cuota alimentaria de su hija Morena, de 15 años. Por este motivo, desde Socios del Espectáculo (El Trece) contaron con detalles el enojo del futbolista y la tenencia que pediría por su hija mayor.

Mariana Brey fue quien comenzó a opinar sobre lo que piensa el jugador de la Selección Argentina con respecto a las declaraciones de su expareja: "Está muy enojado. Muy enojado con esta situación. Desmiente varios puntos".

Luego, agregó: "Una persona que tenemos en común me lo definió como un gran padre y me confirmó que Otamendi va a pedir legalmente la tenencia de su hija en este momento por varios motivos".

Finalmente, la periodista afirmó que Otamendi se hace cargo de su hija, desmintiendo los dichos de la expareja: "También me dicen que pasa el dinero todos los meses desde el primer día, que es para alimentarla. Se hace cargo al 100 por ciento. Pagó el cumpleaños de quince y su exmujer, que no la define como una ex, nunca trabajó".

La semana pasada, Yanina Varela habló con Carlos Monti para Entrometidos en la Tarde (Net TV) y aseguró que no se puede contactar con Nicolás Otamendi para llegar a una solución con respecto a Morena, su hija mayor.

La exmujer había contado que quedó embarazada del jugador de la Selección Argentina a los 18 años y que cuando se enteró cinco meses después, el futbolista le pidió automáticamente hacerse un ADN.

"A los 11 meses de nacida More, él decide reconocerla, le da su apellido. Desde ese momento, a los dos años, me contactaron con una abogada para hacer un acuerdo para que me empiece a pagar un departamento y una cuota de alimentos. En ese momento hice un acuerdo básico, para contemplar las necesidades básicas", explicó.

Por otro lado, Yanina admitió que no tiene contacto con el futbolista, pero su hija sí. Lo que ella denuncia es que recibe por mes un porcentaje donde se refleja menor dinero.

Por mes, la exmujer recibe 440 mil pesos. Érica Horbayczuk, su abogada, dice que equivale a un 0,16% de los ingresos del deportista y debería recibir un 30%, según la ley. Por esto, la letra considera que la situación es de "violencia económica y psicológica".

"Gracias a que estamos con psicólogos, mi hija pudo decirle 'papá quiero hablar con vos'. Con la mujer actual de él se lleva bien, yo la conozco", agregó. Y concluyó: "Hablo con él por mail, pero no sé si hablo con él o con un abogado; se supone que es el mail personal de él. Yo muchas veces le pedí tomar un café por nuestra hija y contemplarle, le insistí para hablar".

En 2020, la expareja de Nicolás Otamendi ya había denunciado que no recibía la cuota alimentaria para su hija, y el jugador de la Selección había compartido un comunicado público desmintiendo la situación.

"Lamentablemente, me veo obligado a aclarar que los ataques que hemos recibido con mi familia utilizando a mi hija como pasiva herramienta son injustificados e injustos. He cumplido siempre con mucho amor con mis obligaciones como papá procurando lo mejor para mi hija, pero esta exposición de su ser, de la familia y de mi persona, tachando mi honor paterno, tiene un límite que lo voy a implorar a la Justicia", dijo Otamendi en su momento.