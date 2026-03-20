Othar recorrió una fábrica de viviendas modulares

La fabricación combina tecnología, eficiencia y reducción de costos para dar respuesta a la demanda habitacional en Comodoro Rivadavia, con unidades que pueden construirse en apenas 45 días y la posibilidad de ser ampliadas.

El intendente, Othar Macharashvili, visitó este viernes las instalaciones de la empresa PREPAT, donde se interiorizó sobre el sistema constructivo de viviendas modulares con hormigón celular, una alternativa innovadora que gana terreno en el sector de la construcción.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por referentes de la firma, quienes brindaron detalles sobre las características del material y el proceso de fabricación de las viviendas.

En ese contexto, la empresa puso en valor la utilización de hormigón celular, un material con más de 50 años de desarrollo que representa una mejora tecnológica del hormigón tradicional.

En cuanto a la propuesta, Macharashvili remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que apuestan a la innovación y al desarrollo local. “Es fundamental seguir generando vínculos con el sector productivo y conocer de primera mano las propuestas que aportan soluciones concretas en materia habitacional, sobre todo aquellas que combinan calidad, eficiencia y reducción de costos”, expresó.

El intendente subrayó: "este tipo de tecnologías representan una oportunidad para avanzar en políticas públicas que permitan dar respuestas a la demanda de viviendas, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento de empresas locales y la generación de empleo en la ciudad”.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, sostuvo: “es un muy buen producto y lo vamos a evaluar. Nos satisface que la industria local se movilice, se mueva, innove y en base a eso tengamos diferentes alternativas para poder resolver las problemáticas habitacionales”.

Y añadió: “la industria constructiva local está muy movilizada y en la actualidad ofrece una gama de productos que es extremadamente amplia”.

HORMIGON CELULAR

Desde la empresa PREPAT, Luis Pitra explicó las condiciones en que se entregan las unidades habitacionales al indicar: “vendemos la vivienda con platea incluida para acelerar los tiempos y bajar los costos. La fabricación de ladrillos de hormigón celular da respuesta a la problemática de viviendas ante la situación que pasó con el cerro Hermitte, ya que el hormigón celular es un material que aísla el frío y el calor y a su vez es resistente a la humedad. Por lo tanto, es un material muy noble y el sistema constructivo que tenemos es también muy rápido”, expresó Pitra.

El arquitecto Pablo Colesnichenco, de la empresa Patagonia Arq que trabaja en conjunto con PREPAT, detalló: “el proyecto surgió como respuesta a la creciente demanda de viviendas en la ciudad y propone un modelo accesible, funcional y de calidad. Se plantea la posibilidad de edificar unidades habitacionales de dos dormitorios en un plazo estimado de 45 días, optimizando tiempos y costos de ejecución”, señaló.

Este sistema se distingue por la incorporación de millones de burbujas de aire uniformemente distribuidas en la mezcla, que funcionan como cámaras internas, permitiendo reducir significativamente el peso de las estructuras. A su vez, esta composición otorga excelentes condiciones de aislamiento térmico y acústico, además de una óptima impermeabilidad, características clave para las condiciones climáticas de la región.

Asimismo, desde la empresa explicitaron que el bajo peso del material posibilita la fabricación de bloques de gran tamaño, de fácil manipulación, lo que se traduce en una notable rapidez en los tiempos de construcción. En esa línea, destacaron que las viviendas modulares desarrolladas con este sistema ofrecen una excelente terminación, son livianas, económicas y eficientes desde el punto de vista energético.

El sistema constructivo, basado en módulos de dimensiones estandarizadas, facilita la expansión de las viviendas en etapas, permitiendo que un monoambiente inicial pueda transformarse, con el tiempo, en una vivienda de mayores dimensiones. De esta manera, el proyecto no solo apunta a resolver la necesidad inmediata de vivienda, sino también a ofrecer una solución flexible y escalable a largo plazo.