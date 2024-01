Otro atentado contra instalaciones municipales

Se trata del tercer atentado que se registra en instalaciones de la comuna desde que asumió el intendente Pablo Carrizo hace poco más de un mes.

El primero de ellos fue un corte de la fibra óptica que afectó el sistema de conectividad de varias dependencias y servicios particulares y el segundo se registró en oficinas que se estaban refaccionando para el funcionamiento de la FM Radio Municipal, en la zona costanera.

A través de un comunicado de prensa, el Departamento Ejecutivo repudió el nuevo hecho vandálico e hizo saber que “ya hemos hecho la denuncia correspondiente y vamos a aportar los datos a la Justicia para que se identifique a los responsables de estas acciones contra el patrimonio municipal”.

Adicionalmente, Carrizo dejó sentado que “este gobierno aclara que no va a dejarse amedrentar ni va a ceder a las extorsiones. No tenemos miedo. La incitación del odio y los hechos de violencia no tienen lugar”.

Puso también se relieve que esta nueva gestión se basa “en tener las puertas abiertas a todos los sectores. Fuimos electos por el pueblo de Caleta Olivia y los hechos de desestabilización atentan contra la democracia y la voluntad popular, por lo cual vamos a seguir trabajando por los caletenses y por sacar adelante a Santa Cruz”.