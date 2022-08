Ozzy Osbourne reveló que dejó las drogas después de hablar con un caballo

Ozzy Osbourne hizo una insólita revelación: dijo que decidió dejar de tomar ácido un día en que mantuvo una conversación de una hora con un caballo.

Fue tras una gira en los setenta. El líder de Black Sabbath se había tomado “10 tabletas de ácido” antes de salir a caminar por el campo.

“Solía tragarme puñados de pastillas a la vez. El final llegó cuando volvimos a Inglaterra. Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo. Terminé quedándome allí hablando con este caballo durante aproximadamente una hora. Al final, el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda”, confesó el músico al Daily Star.

En ese momento, Ozzy pensó: “Suficiente para mí”. Y prometió no drogarse nunca más de esa manera.

En aquella época, Osbourne no se rehusaba a las “costumbres” estadounidenses: “En ese momento en Estados Unidos a la gente le gustaba mucho mezclar sus bebidas con ácido. A mi no me importaba”.

Su amigo e integrante de Black Sabbath Geezer Butler confirmó a Classic Rock que la banda ingresó en el mundo de las drogas cuando estaban trabajando en su cuarto disco en Los Ángeles.

Habían ido a la casa de unas jóvenes en California. Ellas les convidaron psilocibina y los músicos británicos no dudaron en aceptar el regalo.

“Simplemente lo tomé, yo, Ozzy y estas chicas. Ozzy fue a nadar en el océano, al menos eso pensó, pero todavía estaba en la playa, agitándose en la arena”, reveló Butler.

Invitado sorpresa

A comienzos de mes, Osbourne, de 73 años, hizo una aparición sorpresa en la ceremonia de clausura de los Juegos de la Commonwealth, en su ciudad natal de Birmingham.

Solo cantó uno de sus máximos hits, Paranoid, junto a su histórico compañero de Black Sabbath, el guitarrista Tony Iommi, con quien no tocaba en vivo desde el último concierto de la banda realizado en 2017.

“Te amo, Birmingham, ¡es bueno estar de vuelta!”, dijo antes de cerrar su set.

Su estado de salud

Ozzy fue operado a mediados de junio en un hospital de Los Ángeles. El 16 de ese mes se lo vio saliendo de la clínica en silla de ruedas, jogging negro y camisa de mangas largas.

Los detalles específicos de operación no fueron revelados, aunque dijo el pasado mes de mayo que estaba esperando una cirugía de cuello porque no podía caminar correctamente y necesitaba terapia física todas las mañanas.

Vale recordar que Osbourne no pisaba un escenario desde 2020 desde que se le agravó una lesión en el cuello que acarrea desde un accidente de moto en 2003 y por el Parkinson que lo afecta.

Si el veterano rockstar se recupera a tiempo, está previsto que en 2023 continúe su gira "No More Tours 2", retrasada por la pandemia.

Fuente: Clarín.