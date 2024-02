Pablo Barrientos: "queremos ganar en una cancha de fútbol"

Este martes por la tarde, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA dará a conocer el fallo respecto al partido suspendido -final revancha de la región Patagonia- del torneo Regional Amateur, entre Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Deportivo Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, que no se jugó a raíz de incidentes en La Madriguera.

Por otra parte, este lunes por la tarde, el presidente del club ’Aeronauta’, Pablo Barrientos, brindó una conferencia de prensa con respecto a lo sucedido el domingo.

"Hay un montón de cosas para replantearse, nos falta tiempo, tenemos que tomar medidas porque hubo un problema. Trabajamos para no tener la imagen de lo que pasó ayer, de este tipo de actos. Nosotros como institución siempre apostamos a otra cosa y tenemos que seguir con esa línea. Y nos encontramos en una situación fea, pero sabemos que apuntamos a otra cosa. Queremos mejorar y no nos podemos quedar con lo que pasó ayer que la verdad es lamentable", afirmó.

En otra parte de la conferencia, ’Pitu’ Barrientos manifestó: "Queremos decir la verdad, queremos decir lo que pasó, por ahí se dicen un montón de cosas, el partido no se juega, pero no porque no hayan estado las condiciones, porque de hecho, el árbitro -Juan Ignacio Nebbietti- con la policía le brindaba garantías para que el partido se jugara. Ellos salieron a calentar, los nuestros salieron a la cancha porque a esa hora estaba estipulado, pero después, del otro lado, no quisieron salir. Por eso, estamos trabajando para que esto sea justo y se gane en una cancha de fútbol y no en un escritorio", argumentó.

"Confío en que esto pueda a llegar a ser justo. Que sea en un escenario neutral, obviamente que van a ver condiciones. Queremos ganar en una cancha de fútbol, cuando uno gana se pone contento, y sino gana tiene que ser buen perdedor".

Con respecto a lo sucedido en el túnel, lugar donde acontecieron los hechos de violencia, el titular del ’Lobo’ sostuvo: "En el túnel se ven algunos videos, yo no estoy de ese lado, pero marca que vino gente que no es parte de la comisión, se corroboró de ello. Se metieron ahí y justamente vinieron a hacer algo que sabíamos que podía llegar a pasar y lamentablemente terminó ocurriendo que hubo disturbios que no tuvieron nada que ver con los jugadores de ellos, de hecho pasaron sin problema. Está muy mal, de las dos partes, pero eso no era un impedimiento para que se viva una fiesta o un partido de fútbol", acentuó el exfutbolista de San Lorenzo de Almagro.

"Hicimos autocrítica y también fuimos responsables en pagar casi el doble de policías que nos pedían siempre. También la policía solicitó tener más refuerzos y nosotros siempre nos pusimos a disposición, por eso creo que sí hubo una falla, pero también nosotros hicimos mucho de nuestro lado como para que esto no pasara a mayores. Había una cierta cantidad importante de policías, que también te llama la tensión que en esos poquitos metros no estén. A Newbery le pidieron una cierta cantidad de policías, cumplió y los pagó como corresponde", aseguró.

"En la entrada no hubo problemas, el problema aparece en el túnel. Y no hubo ningún problema con ningún jugador de ellos. Nos pidieron una cierta cantidad de policías y nosotros cumplimos", insistió.

"No hay denuncia porque no pasó. Mañana nos va a tocar a jugar a otro lado y con el ’miedo’ de un partido de fútbol, podemos agarrar y decir que nos robaron la camiseta, no jugar y ganar los puntos. Acá si no hay algo de que te avale no tiene sustento", argumentó.

También tuvo palabras agradecimiento para con la hinchada de Newbery y toda la gente. "Los hinchas se comportaron espectacular y no tengo manera de agradecerles el apoyo incondicional que tuvo todo este tiempo, y la verdad que se portaron muy bien", destacó.

"A la gente de Newbery agradecerle por todo, y no me quiero olvidar de los jugadores que hicieron un sacrificio enorme todo este tiempo, porque es muy injusto que estén pasando esto y ojalá se pueda jugar un partido, que gane el mejor, pero no sacarle esa posibilidad a los chicos que son los que dan pelea".

"Nosotros nos pusimos a disposición de ellos para que no pase nada, nos cambiaron el horario y accedimos, pero después volvieron a llegar 40 minutos tarde. Entonces hay un montón de irregularidades que no tienen nada que ver Newbery. Después sí, es verdad, no quiero ser tan tajante, pero todo el mundo lo vio, esto no pertenece a un dirigente, porque podía haber pasado cualquier cosa. La verdad que es lamentable, por eso tenemos que hacer un mea culpa todos y empezar a ver a donde queremos ir", dijo.

Luego de esto, la dirigencia ’Aeronauta’ se puso a trabajar de inmediato con todo lo relacionado a documentos e información para enviarlos a la Liga y luego hacerle llegar todo al Consejo Federal.

"Trabajamos ayer hasta muy tarde, hoy a primera hora también estuvimos trabajando en brindar información, ducumentos, cosas que nos avalen, no solamente hablar y que quede todo en la nada sino que todo lo que mandamos documentado, lo enviamos a la Liga que mediante la Liga, se hace llegar el informe al Consejo Federal".

Sobre el final, Barrientos expresó: "Hablé con el ’Flaco’ (Franco) Domínguez, uno de los capitanes. Lo que tengo para decirles es agradecerles por todo lo que ellos hacen y también para decirle que voy pelear para que justamente no le corten esta posibilidad y pedir disculpas aún no habiendo estado involucrado y sí pondiendome a disposición para que toda la seguridad salga a la perfección", sentenció el exmediocampista de Jorge Newbery.