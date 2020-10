Pablo Barrientos: "voy a cumplir el sueño de jugar en Newbery"

El mediocampista Pablo Barrientos confirmó este lunes que jugará en Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia el Torneo Regional Amateur de fútbol y de esa manera se pondrá la camiseta de sus amores.

“Me voy a poner a disposición de la gente del club. En estos tiempos que se hable de jugar es apresurar, pero apenas se pueda voy a pertenecer al club de mis amores”, declaró en declaraciones que diario El Patagónico recabó del sitio Pasta de Campeón.

“Estaba tranquilo, yo sabía que esto podía pasar, no me quería apurar por todo esto que está pasando. Creía que no me tenía que apresurar pero mi circulo intimo ya lo sabía, si Dios quiere van a comenzar los entrenamientos y me sumaría a entrenar con los chicos”, comentó.

Sobre su llegada a Comodoro Rivadavia y la determinación de volver a vivir en la capital petrolera, el ex San Lorenzo de Almagro contó que “tomé la decisión porque siempre me costó irme de la ciudad. En algún momento tenía que parar la pelota y decir que quiero de mi vida. Una de las cosas que pensé era venir y estar con mi familia y al estar acá pensé en mi club, y mi club es Newbery”, aseguró.

“Esto me moviliza, nunca jugué en Newbery, fue a la cancha desde chiquito pero nunca pude tener ese placer. Ahora lo voy a poder cumplir y esto me moviliza a mí a mis hermanos y a todo el círculo íntimo”, afirmó Barrientos quien se inició en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia.

Luego, “Pitu” vistió los colores de San Lorenzo, FC Moscú (Rusia), después retornó a San Lorenzo para luego jugar en el Catania de Italia. Después, tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata, luego volvió al Catania, recalar después en San Lorenzo para seguir con su carrera en el Toluca de México.

Luego del pasar por el país azteca, Barrientos se sumó a Nacional de Uruguay, donde allí jugó doce partidos.